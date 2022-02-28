Aykut Demir kimdir? Aykut Demir nereli kaç yaşında? Aykut Demir hangi takımda oynuyor?

TFF 1. Lig’de Erzurumspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesi seremonideki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaptanı Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesi seremonide tüm takım arkadaşlarının giydiği "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.

Aykut Demir kimdir?

Muhammet Aykut Demir (d. 22 Ekim 1988, Bergen op Zoom, Hollanda), Hollanda doğumlu Türk futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da oynamaktadır. Kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007-08 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans ortaya koydu. Excelsior'da bir sezon daha kalıp tecrübe edindi. 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti. Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Kariyerini Erzurumspor'da sürdürmektedir.

Aykut Demir millî takım kariyeri

48 kez millî takımlara çağrılan Muhammet Aykut Demir, 6 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 15 kez Türkiye U-19, 13 kez de Türkiye U-21 Bir kez de Türkiye A millî takımın forması olmak üzere toplam 41 kez millî formayı giydi.