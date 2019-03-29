Aydemir Oltu ve Pasinler’de dadaşlara seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ’31 Martta, birlik ve beraberlik ruhu kazanacak, kardeşlik imanı galip gelecek, Önce Beka diyenler yine tarih yazacak.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘15 Temmuz’da demokrasiye, millet iradesine ipotek koymaya kalkışanlar karşısında tarihi bir dirilişle küresel ezberleri bozan; dünya siyasi tarihine geçen bir duruş kaydederek FETÖ iblislerini zillete gömen dadaş iradesi, 31 Mart’ta bu kararlılığını bir kez daha tescil edecek, Cumhurda buluşarak, önce Beka vurgusuyla yine tarih yazacaktır.’ dedi.

OLTU VE PASİNLER MİTİNGİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir;Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Kadın Kolları Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İttifak üyeleriyle birlikte Pasinler ve Oltu’da gerçekleştirilen ‘Cumhur İttifakı: Memleket İşi Gönül İşi’ mitinginde, dadaşların coşkusunu paylaştı.

DEVLETİ EBED MÜDDET VURGUSU

Oltu ve Pasinler’de gerçekleştirilen mitinglerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte dadaşlara hitap eden Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının İla’yı kelimetulah yolunda devleti ebed müddet diyenleri ifade ettiğini, mukaddesat uğrunda can adamayı en yüksek şeref bilen dadaşların bu yoldan asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

PASİNLERLİ DADAŞLARI TARİF

Pasinler mitinginde, dadaşları, ‘Anadolu’yu bir ruh ve iman coğrafyasına çeviren Pasinler Zaferiyle Türk Tarihine damga vuran milli asaletin temsilcileri; Kutlu Malazgirt Destanının kaynağı mübarek ovanın zihni, idraki ve feraseti bereketli evlatları; Pasinler Ovası’ndan Malazgirt Ovası’na ‘İla’yı kelimetullah yolunda hakla vuslat mesajı ileten Tuğrul Beyin torunları olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u İslam Mülkünün kilidi, İslam Ehlinin derbendi olarak takdim ve tarif eden, dadaş duruşunu tarihe emsalsiz vurgularla kaydeden, İslam Tefekkürünün mümtaz siması Alvarlı Efemin evlatları; Allah’ın selamı daim üzerinize olsun. ‘selamlamasını yaptı.

BELEDİYECİLİKTE SEKMEN YAKLAŞIMI

Pasinler mitingindeki konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kente ve ilçelere AK Belediyecilik sinerjisi taşıdığını, kentsel dönüşüm kapsamında prestij yaklaşımıyla ilçelerin tarihi imajıyla bugünü buluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, yeni dönemde Erzurum’un belediyecilik manasında marka konumunu sürdüreceğini belirtti. Aydemir, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı müteşekkir olduklarını kaydetti.

‘PASİNLERLİ DADAŞLARA MİNNETTARIZ’

Milletvekili Aydemir, miting sonrasında yaptığı açıklamada: ‘Pasinler Zaferiyle Anadolu’daki Tarihimizin önsözünü yazan Tuğrul beyin duruş ve kararlılığını; Alvarlı Efemin vakar ve imanını;21’nci yüzyıla Türkiye mührünü kazıyarak yaşatan Abide şahsiyet ve devlet adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Onun Milli İradeyi asırlara söyletmek dirayetini paylaşan yol arkadaşı MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin siyasi tarihimize bir ilk olarak geçen Cumhur İttifakı ve bu tarihi dayanışma içinde başlayan Gönül Seferberliğine destek veren Pasinlerli dadaşlara minnettarız.’ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR’DEN PASİNLERLİ DADAŞLARA ÇAĞRI

Aydemir açıklamasında, Pasinlerli dadaşlara seslenerek, ‘Siz 1048’de kahbe Bizansı durduranlarsınız. Siz 1071’e yol açanlarsınız. Siz, İbrahim Hakkılarla cihana tefekkür yayanlarsınız. Siz, Mevlaya emanet şehrin ruhuna gönül adayanlarsınız. Vatanın bekası söz konusu olduğunda, millet yoluna baş koyanlarsınız. Siz, Pasinlerli dadaşlar, tarih yazanlarsınız. Çünkü siz dadaşsınız. Tercihiniz tercihimiz, yolunuz yolumuzdur’ dedi.

OLTU MİTİNGİ

Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Sekmen’le birlikte Oltulularla buluşan Milletvekili Aydemir, selamlama konuşması yaptı; ilçede AK belediyecilikle kazanılan yatırımları paylaştı, Mehmet Sekmen’in aksiyoner bir Belediye Başkanı olarak, ile ve ilçelere yeni bir vizyon kazandırdığını, Oltu’nun da bu ilçeler arasında yer aldığını ifade etti. Aydemir Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek’e hayata geçirdiği yatırımlar ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ‘Oltu hizmetlerinizi unutmayacaktır’ dedi.

OLTU’DA KARDEŞLİK MESAJLARI VERİLDİ

Oltu’nun Türk tarihine damga vuran bir ilçe; ehli irfan, ehli vicdan ve ehli izan sahibi dadaşlara mekan olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Oltulu dadaşları, ‘Ezan susmasın, Bayrak inmesin, vatan bölünmesin imanının temsilcileri. Rabbim birliğinizi daim, kardeşliğinizi ebedi kılsın diyoruz..

Siz Oltulu dadaşları rabbimin selamıyla selamlıyor, Cumhur ittifakına gösterdiğiniz teveccüh ve iltifattan ötürü minnettarlığımızı kaydediyoruz.’ ifadeleriyle selamladı.