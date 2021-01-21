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Gündem Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!
Gündem

Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!

Ayasofya'da iki yıl önce verdiği çıplak pozla büyük tepki toplayan ve hakkında soruşturma başlatılan Belçikalı manken Marisa Papen ahlaksızlığına 'sanat' diyerek kendini savunurken bir özür mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 22:58:00 -
Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!

Türkiye'ye gelerek İstanbul, Adıyaman ve Kapadokya'da çıplak pozlar veren ve büyük tepki çeken Marisa Papen, yıllar sonra geri adım attı. İki yıl önce Ayasofya'da çıplak poz veren ve çığ gibi tepki toplayan Papen, "İncittiğim insanlardan özür diliyorum" dedi.

Ayasofya'da çıplak poz verdi

İki yıl önce İstanbul'da Eminönü ve Ayasofya'ya giderek burada çırılçıplak pozlar veren Belçikalı manken Marisa Papen yıllar sonra tepki çeken fotoğraflar hakkında konuştu.

Ahlaksızlığa 'sanat' dedi

Kişisel internet sitesinde açıklama yapan Papen, "Ben 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde aşk ile doluydum ve birliktelik mesajı vermek istedim. Benim sanatım hep tartışma yaratıyor fakat bedenim eşitlik ve özgürlükten yana" diyen Papen, "Sanatsal ifadem yüzünden incittiğim insanlardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Savcılık soruşturma başlatımıştı

Daha önce Mısır ve Kudüs'te de benzer fotoğraflar çekerek büyük tepki toplayan Papen'in İstanbul'da çekilen fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yer almasının ardından hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından savcılık soruşturma başlatmıştı.

 

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