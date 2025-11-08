  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!
Spor Avrupa’da Ay-Yıldızlı Rüzgar Esti! Son Gün Gelen Zafer Herkesi Şaşırttı
Spor

Avrupa’da Ay-Yıldızlı Rüzgar Esti! Son Gün Gelen Zafer Herkesi Şaşırttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa’da Ay-Yıldızlı Rüzgar Esti! Son Gün Gelen Zafer Herkesi Şaşırttı

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli sporcular iki altın madalya daha alarak büyük finali parlak kapattı. Türkiye, organizasyon boyunca toplamda 4 altın madalya dahil 10 madalya kazanarak takım sıralamasında Avrupa şampiyonu unvanını elde etti. Disiplinli çalışma ve güçlü teknik performans, kürsünün zirvesini ay-yıldızlı ekibe getirdi.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli sporcular ikisi altın, dört madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, böylece 4’ü altın toplam 10 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen üçüncü ve son gününde 7 sıklette yapılan müsabakalar sonunda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Şampiyonanın son gününde erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalya kazanırken, +59 kilodada Eylül Duru Varlık gümüş, 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek takımı ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Beşiktaş’ta hazırlıklar tamam! Antalyaspor deplasmanı için son adım atıldı
Beşiktaş’ta hazırlıklar tamam! Antalyaspor deplasmanı için son adım atıldı

Spor

Beşiktaş’ta hazırlıklar tamam! Antalyaspor deplasmanı için son adım atıldı

Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor

Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Avrupa fatihi Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olacak
Avrupa fatihi Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olacak

Spor

Avrupa fatihi Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olacak

Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi
Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Spor

Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Gündem

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23