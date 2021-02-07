  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?
Yaşam

Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Avcılık işini hobi edinen kişilerin resmiyette avcılık yapabilmesi için bazı şartları bulundurmaları gerekir. Şartları yerine getiren kişiler, avcılık belgesini alabilirler. Peki, avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 20:50:00 -
Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Avcılıkla ilgilenen vatandaşlar gerekli şartları sağladıkları takdirde resmiyette avcılık yapabilmektedir. Şartları yerine getiren kişiler, avcılık belgesini alabilirler. Yasak avlanmanın ve yapılması gereken dönemlerin öğretildiği bazı kurallar bulunmaktadır.

Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır?

Yaşadığınız ildeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunarak belgeyi temin edebilirsiniz.

Avcılık belgesi şartları nelerdir?

Avcılık belgesi alabilmek için gerekli belgeler şunlardır; başvuru dilekçesi, sertifika ve fotokopisi, tüfek ruhsatı ve fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı, diploma fotokopisi, ikametgah belgesi, denek üyelik belgesi ve Vergi Dairesinden 9148 Avcılık Belgesi Harç Makbuzu alınması gerekir. 

Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Belgeyi almaya hak kazanmak için 2021 senesi için harç bedeli ikiye ayrılmaktadır. Alacak kişi denek üyesi ise 333 TL, değilse 363.90 TL ödemesi gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu

6 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük bir hüsrana uğradı. Reyting çekişmesinde TRT’nin sevilen dizisi h..
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..
İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı
Siyaset

İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi sürdürdüğü ortaya çık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay