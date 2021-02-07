Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Avcılıkla ilgilenen vatandaşlar gerekli şartları sağladıkları takdirde resmiyette avcılık yapabilmektedir. Şartları yerine getiren kişiler, avcılık belgesini alabilirler. Yasak avlanmanın ve yapılması gereken dönemlerin öğretildiği bazı kurallar bulunmaktadır.

Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır?

Yaşadığınız ildeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunarak belgeyi temin edebilirsiniz.

Avcılık belgesi şartları nelerdir?

Avcılık belgesi alabilmek için gerekli belgeler şunlardır; başvuru dilekçesi, sertifika ve fotokopisi, tüfek ruhsatı ve fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı, diploma fotokopisi, ikametgah belgesi, denek üyelik belgesi ve Vergi Dairesinden 9148 Avcılık Belgesi Harç Makbuzu alınması gerekir.

Avcılık belgesi harç ücretleri ne kadar oldu?

Belgeyi almaya hak kazanmak için 2021 senesi için harç bedeli ikiye ayrılmaktadır. Alacak kişi denek üyesi ise 333 TL, değilse 363.90 TL ödemesi gerekmektedir.