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Yaşam Askerlik ne zamana kadar tecil ettirilebilir?
Yaşam

Askerlik ne zamana kadar tecil ettirilebilir?

Askerlik ne zamana kadar tecil ettirilebilir? Askerlik tecil sınırı kaç yaş olarak belirlenmiştir? Askerlik çağına gelmiş ancak eğitim hayatına hala devam eden adayların askerliklerini ne zamana kadar tecil ettirebilecekleri merak ediliyor. Peki, askerlik ne zamana kadar tecil ettirilebilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:39:00 -
Askerlik ne zamana kadar tecil ettirilebilir?

Askerlik çağına gelmiş ancak eğitim ve öğretim hayatına devam eden asker adaylarının askere alım yaş sınırı ve askerliklerini ne zamana kadar tecil ettirebilecekleri merak edilenler arasında yer alıyor. Askere alımın 29 yaş sınırı olması ve askerliğinin tecil süresinin yıl üzerinden mi yoksa ay üzerinden mi hesaplandığı araştırılıyor.

29 yaş tecil sınırı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir eğitim ve öğretim programında aktif olarak öğrenci olan asker adayları, askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen askerliğini tecil ettirebilmeleri mümkündür.  Askerliği tecil ettirebilme yaş sınırı ise 29 yaş olarak belirlenmiştir. 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askere alım yaş sınırının hesaplanması yıl üzerinden yapılır. Yani 1 Ocak 1992 doğumlu bir asker adayı veya 31 Aralık 1992 doğumlu bir başka asker adayı 29 yaş askerlik tecil sınırına girmiş olur. Dolayısıyla her iki asker adayı da 31 Aralık 2021 tarihine kadar askerliklerini tecil ettirebilmeleri mümkündür.  Bu tarihten sonra askerlik tecilinin yapılması için asker adayının lisans üstü bir programda kaydı olması gerekir.

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