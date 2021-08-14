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Korona Virüs "Aşılar hızlı geliştirildi" eleştirisine Mehmet Ceyhan'dan ilginç cevap: Pandemi bittikten sonra...
Korona Virüs

"Aşılar hızlı geliştirildi" eleştirisine Mehmet Ceyhan'dan ilginç cevap: Pandemi bittikten sonra...

Aşının hızlı geliştirilmesine yönelik açıklama yapan Ceyhan, "Pandemi aşıları hızlı geliştirilmek zorunda. Yoksa pandemi bitip 10 sene sonra geliştirdiğiniz bir aşının etkisi olmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 01:05:00 -

 yeniakit.com.tr 

Pandemide yaptığı açıklamalardan dolayı Rotary Kulübü'nden "Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.

Aşıyı kabul etmeyen vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Ceyhan'ın videosu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"Hızlı geliştirildi" eleştirisine cevap verdi

Hülya Hökenek'in aşı olmayan vatandaşların gerekçelerini sayması üzerine Ceyhan, aşının hızlı geliştirilmesine yönelik eleştiriye cevap verdi. 

"Pandemi bitip 10 sene sonra geliştirdiğiniz bir aşının etkisi olmaz"

Ceyhan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Bu aşılarla ilgili hızlı geliştirildi demek tamamen saçma sapan bir düşünce. Adı üstünde pandemi aşıları. Pandemi aşıları hızlı geliştirilmek zorunda. Yoksa pandemi bitip 10 sene sonra geliştirdiğiniz bir aşının etkisi olmaz."

"Aşı gecikirse zaten pandemi biter" demişti

Daha önce de CNN Türk'te yaptığı bir açıklamada dikkatleri üzerine çeken Ceyhan, aşıların pandemi bitmeden gelmesi gerektiğini savunmuştu.

Ceyhan "Aşının erkenden gelmesi lazım. Gecikirse zaten pandemi biter, bir faydası olmaz zaten" açıklamasında bulunmuştu.

"Salgınların hiçbiri 2 yıldan uzun sürmemiş"

Bir başka açıklamasında Ceyhan, "Salgının mutasyonla biteceğine inanıyorum. 1900'lü yılların başlarından beri başlayan salgınların hiçbiri 2 yıldan uzun sürmemiş. Bu virüsün atası SARS 8 ay sürmüş ve mutasyona uğramış. MERS ise 1 yıl sürmüş." ifadelerini kullanmıştı.

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