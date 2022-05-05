Arda Kardeşler kimdir nereli kaç yaşında? Arda Kardeşler hangi takımlı?

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. BJK-FB maçının hakemi Arda Kardeşler olmasından sonra Arda Kardeşler kimdir, Arda Kardeşler nereli kaç yaşında? Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor? gibi sorular da bir hayli merak edilir oldu. İşte Arda Kardeşler'in hayatı, biyografisi.

Arda Kardeşler kimdir?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 tarihinde Bursa'da doğdu. Süper Lig'de görev alan Türk hakem. 3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır. Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.