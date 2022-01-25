Araçlara zincir nasıl takılır? Kar zinciri en kolay ve en hızlı nasıl takılır? Patinaj zinciri nasıl takılır?

İstanbul'da kuzey cepheden gelen soğuk hava dalgası yoğun kar yağışına neden oldu. Kar yağışının ardından kentin Avrupa Yakası'nda trafik kilitlendi. Araçlarını bırakan ve yaya olarak toplu taşımaya katılan vatandaşlar başta metrobüs olmak üzere yoğunluğa neden oldu. Kar lastiği bulunan sürücüler zorlukla da olsa evlerine ulaşırken, kar lastiği olmayan sürücüler ise araçları ileyollarda kaldı.

Kar zinciri, kış mevsiminde yollarda kar ve buzlanma olduğunda takılması gereken, güvenli sürüşe yardımcı olan bir üründür. Yaz lastiklerine zincir takmak zararlı mı? Kar zincirleri, kış lastiklerine özel olarak üretilmiş ürünlerdir. Dolayısıyla yaz lastiklerine kar zinciri taktığınız durumda lastikleriniz zarar görebilir.

Kar lastiğine kar zinciri takılır mı?

Araçların kış lastiği takması, kış aylarında yol tutuşunun artması ve güvenliğin sağlanabilmesi için oldukça önemli. Bu noktada “Kış lastiği varsa kar zinciri gerekli mi?” sorusunun yanıtını merak edebilirsiniz. Evet; kış lastiği kullanırken de gerekli durumlarda kar zinciri kullanmalısınız.

Kar zinciri zorunlu mu?

Yollarda kar ve bu ihtimali olduğu dönemlerde aracınızda kar zinciri bulundurmalısınız. Yoğun kar yağışı görüldüğünde ya da trafik polisinin kar zinciri takılmasını önerdiği durumlarda zincir takmak hem sizin hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için oldukça önemli. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar gerekli durumlarda kar zinciri kullanmak zorunda. Fakat bunun yanı sıra bazı belediyeler belirli dönemlerde hususi araçlara da kar zinciri kullanma zorunluluğu getirebilir. Bu sebeple olası gelişmeleri de gerekli kanallardan takip etmekte fayda var.

Kar zinciri nasıl takılır?

Aracınızın düz zeminde, el freninin çekili şekilde park halinde olduğundan emin olun. Dilerseniz zinciri takmadan önce eldiven de giyebilirsiniz.

Zinciri çıkarın, açın ve halat kısmını arkadan giydirip sabitleyin. Bu aşamada ürünü, zincir kısımları tekerleğin önüne gelecek şekilde giydirmelisiniz.

Ardından zincirleri lastiğin dışına doğru hafifçe çekerek sabitleme noktalarından sabitleyin.

Boşta kalan uçları birbirine bağlayın.

Kar zinciri alırken nelere dikkat edilmeli?

Kar zinciri seçiminde en önemli nokta, alacağınız zincirin lastiğinize uygun boyutta olup olmadığıdır. Doğru zinciri seçebilmek için lastiklerinizin üzerinde yazan ebat bilgisinden yardım alabilir veya lastiklerinizin çapını ölçebilirsiniz. Ardından kar zinciri satın alırken kutuların üzerindeki ebat bilgileri ile aldığınız ölçüyü karşılaştırabilir ve en uygun zinciri bu sayede bulabilirsiniz. Eğer bu konuda hata yapmaktan çekiniyorsanız teknik servislerden yardım alabilirsiniz.