Antalya Ramazan İmsakiyesi 2022! Diyanet 2022 Antalya imsak, iftar, sahur, akşam ezan saati...
Antalya 2022 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre belli oldu. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanılacak 2022 Ramazan’ın ilk iftar ile birlikte sahur vakitleri, akşam ezanı ve imsak vakitleri de merak ediliyor. Antalya'da sahur vakti saat kaçta? Antalya Ramazan imsakiyesi 2022 sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte diyanet imsakiye 2022 Antalya iftar ve sahur saati…
Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
Antalya Ramazan imsakiyesi 2022