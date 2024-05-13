Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki AK Parti'ye kumpas iddiasında yeni bilgiler

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık kumpasına benzer girişiminde bulunduğuna yönelik iddialar üzerine 3 polis müdürü görevden uzaklaştırılmıştı. Dava kapsamında yargılanan firari Serdar Sertçeli, Ankara Emniyet müdürlüğünde yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuş ve bazı polislerin baskısıyla “gizli tanık” olduğunu söyleyerek bazı AK Partili isimlerin dosyaya dahil edilmesi için polis müdürleri ve memurlar tarafından zorlandığını iddia etmişti.

Sertçelik; Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Mücahit Aslan ve Hasan Doğan’a komplo kurmaya zorladığı iddia edilen Ankara Emniyeti'nden Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ş. D. ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı. Organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırılmıştı.

Ayhan Bora Kaplan

GARANTİYİ ALINCA KIBRIS’TAN TÜRKİYE’YE GELMİŞ

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Skandalla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da çeşitli iddiaları içeren yazı kaleme aldı. Saymaz’ın, “Polis, gizli tanığa ‘Yurt dışına kaç’ dedi mi?” başlıklı makalesinde, firari Serdar Sertçelik’le gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Saymaz’ın yazısında şu satırlara yer verildi:

Sertçelik, geçen yıl Kıbrıs’tayken, kendisini arayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çelik’in “Çık, gel. Sorulara cevap ver, serbest kalacaksın” demesi üzerine 7 Ekim 2023’te Türkiye’ye geldiğini ileri sürüyor. Emniyet’te, “Cezaevinden çıkamazsın” diye tehdit edildiği için gizli tanık olmayı kabul ettiğini savunuyor. 19 sayfalık ifadenin Emniyet’te hazırlandığını, savcılıkta kendisine imzalatıldığını iddia ediyor. “Emniyet’te bilgisayarın başına geçip ne istiyorlarsa yazdılar” diyor. Yetkililer ise bu iddiayı reddediyor. Sertçelik’in bir aracı üzerinden Emniyet’e ulaşarak, “Size bilgi vermek istiyorum” dediğini vurguluyorlar.

Sertçelik’in, ifadesinin alındığı gün ayağına elektronik kelepçe takılıyor. Buna rağmen en az 5-6 kez evden ayrılmış. Sertçelik, “Çıkıp işlerimi hallediyordum” diyor. Sordum: “Fark edilmiyor muydu?” Şöyle cevap veriyor: “Bunlar idare ediyordu. Normalde tutuklamaları lazım. Ama tutuklandığım zaman bana imzalattıkları ifadeyi kabul etmeyeceğimi biliyorlardı.”

“İSİMLERİ SÖYLEYECEKSİN, ŞABLONU OLUŞTURACAĞIZ, İMZALAYACAKSIN!”

Sertçelik’in “kontrollü şekilde” yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğinin öne sürüldüğü yazıda, firarinin Avrupa’ya kaçtıktan sonra Instagram’dan polislerin kendisine ulaştığı iddia ediliyor.

Saymaz’ın yazısında şunlar sıralanıyor:

Yurtdışındayken... Emniyet’in, verdiği 19 sayfalık ifade ile operasyon yaptığını ve tutuklamalar gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. “Balyoz ve Ergenekon gibi düşünün. Gizli tanık ifadesi üzerinden yönlendirip insanları tutukladılar. Bu sefer siyasi hamleye girdiler” diyor. Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Mücahit Aslan ve Hasan Doğan hakkında bilgi istendiğini savunuyor. Sertçelik: “Bu isimleri söyleyeceksin, beraber şablon oluşturacağız, imza atacaksın’ dediler. Soruşturmayı AK Parti’ye taşımak istediklerini gördüm. Hükümete operasyon çekmeye kalktılar.

Saymaz’ın yazısında, Emniyet yetkililerinin operasyon iddiasına karşı çıktığı, komiserin Sertçelik’i geri getirebilmek için bu şekilde konuştuğunu ve görüşmeleri kaydettiğini söylediklerini kaleme aldı.

Saymaz’ın yazısında, “Sertçelik’in siyasileri dosyaya sokmak için ısrarlı bir çaba içerisinde olduğunu vurguluyorlar. Dosyada siyasilerin bulunmadığının altını çiziyorlar. Ancak kayıtlarda Komiser Şevket Demircan’ın ‘MHP ile AK Parti ayrılıyorlar. Mesajlar verilmeye başlandı. Varsa bir şey patlat geç’ demesi ve ‘Temiz Elleri Operasyonu’dan bahsetmesi Emniyet’i zor durumda bıraktı.” denildi.

AK PARTİ VE MHP’Yİ HEDEF ALDILAR

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Cumhur İttifakı’na Nurcu-Okuyucu Emniyet-Yargı darbesinin adı Temiz Eller operasyonu” başlıklı yazısında konuya ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Yazıda, “İktidara, 17/25 Aralık benzeri kumpası organize eden isimler olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan öne çıkıyor. Nitekim bu isimler açığa alındı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.” ifadeleri yer aldı.

Firari Sertçelik ile açığa alınan polis müdürlerinin yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarıyla ilgili Nedim Şener, “Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube yetkilileri, ‘Temiz Eller Operasyonu’ adını verdikleri kumpasla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’yi de hedef almışlar.” dedi.

“MHP İLE İLGİLİ PATLAT GEÇ!”

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

Polis müdürü Şevket Demircan, gizli tanık olarak ifade verme konusunda Serdar Sertçelik’i ikna etmek için “Bize Temiz Eller Operasyonu’nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen” diyerek kumpasın ne kadar büyük olduğunu işaret ediyor. MHP’nin de ifadesinde geçmesini isteyen polis müdürü, “MHP ile ilgili de patlat, geç” diyerek hedefini açık ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da takip ettiği konu Türkiye’de devlet içine sızmış yapıların, emniyet ve yargı içinde ne tür bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdi. Nitekim emniyet ayağı tüm bu kumpasın altyapısını hazırlarken, yargı içinde de işbirlikçilerin olduğu görülüyor. Gizli tanık ifadesinin poliste hazırlanması, hazır ifadenin ‘word’ metin olarak önceden adliyede kâtibin önündeki bilgisayarda açık olması... Şüphelinin hazır ifadeye sadece imza atması kumpasın yargı içindeki uzantısını da gösteriyor. Elbette her kumpasta olmazsa olmaz medya ayağı üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından FETÖ’cüler ve işbirliği yapan sözde gazeteciler de bu kumpasta elbette kendilerine verilen rolü oynadılar. FETÖ’cülerin zamanından biliyoruz; zaten böyle bir kumpas Emniyet-Yargı-Medya ayakları olmadan gerçekleşemez.