Amerika'lı hesap ATAK'ın videosunu paylaştı! Takipçileri övgü yağdırdı

Efes 2018 tatbikatına hazırlık provalarında, yerli savunma sanayiinin göz bebebeği 4 tane T129 ATAKhelikopterinin yan yana dizilerek belirlenen hedefi başarıyla ateş altına aldığı görüntüler, ABD ordusuna yakın bir twitter hesabında hayranlık uyandırdı.

296 bin takipçili @USAMilitaryUSA adlı hesap, ATAK helikopterlerinin tatbikat provasına ait görüntüleri, ABD ordusunun sahip olduğu saldırı helikopterleriyle karıştırarak, "Ne düşünüyorsunuz?" yorumuyla takipçilerine sundu.



Hesabı takip eden Amerikalı kullanıcılar da aynı yanılgıya düşerek, "Görün işte bizim çocukları, bizim tarafımızda oldukları için şanslıyız" değerlendirmesiyle görüntüler karşısında övgü içeren yorumlar yaptı.

Türkiye'den kullanıcılar ise, ABD merkezli hesabın düştüğü hatayı çeşitli esprilerle değerlendirirken, helikopterlerin Türkiye üretimi ATAK'lar olduğu gerçeğini vurgulayan yorumlara imza attı. (Yeni Şafak)