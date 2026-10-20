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Gündem Alsancak’ta patlama sesi paniğe yol açtı! Alevler boş vagonu küle çevirdi
Gündem

Alsancak’ta patlama sesi paniğe yol açtı! Alevler boş vagonu küle çevirdi

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Alsancak’ta patlama sesi paniğe yol açtı! Alevler boş vagonu küle çevirdi

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde, patlama sesinin ardından kullanım dışı bir vagonda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Gar'ına yakın bir alanda demiryollarında meydana deldi. Edinilen bilgiye göre, patlama sesinin ardından boş olduğu öğrenilen bir vagonda alevler çıkmaya başladı. Vagonun bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekerken, yangın sonucu boş vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın, evsiz kişilerin barındığı öğrenilen vagonda ısınmak amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı değerlendirildi.

Vagon, daha sonra parçalanmak üzere atölyeye götürüldü.

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