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Gündem Alkolsüz şampanya patlatılan 'bekarlığa veda' partisine Metin Külünk'ten tepki
Gündem

Alkolsüz şampanya patlatılan 'bekarlığa veda' partisine Metin Külünk'ten tepki

Yeniakit Publisher
2023-08-07 00:48:00 -
Alkolsüz şampanya patlatılan 'bekarlığa veda' partisine Metin Külünk'ten tepki

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medyada bekarlığa veda partisi için bir araya gelen gelin adayı ve arkadaşlarının alkolsüz şampanya patlatarak eğlendiği görüntülere sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada bekarlığa veda partisi için bir araya gelen gelin adayı ve arkadaşlarının ellerindeki alkolsüz şampanyayı patlatıtğı ve doyasıyta eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Metin Külünk'ten tepki

"I am bride" notuyla paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de yer aldı.

"Küresel aklın oyunu"

Külünk, sosyal medya paylaşımında görüntülere ilişkin şunları söyledi: Bu konuyu siyasal İslam'a bağlayanlar olacaktır. Sofradakiler başlarını örtmüşler diye... Siyasal İslam bir kenarda dursun, İslam o sofrada mevcut değil. Öyleyse mesele, birilerinin Müslüman taklidiyle salyangoz satma iştahıdır. Bedevilik İslam değildir, olmamıştır. 'Sözde tesettür' hali İslam'ı, İslam'ın esasını ve de birtakım insan gruplarını yolmanın modeli haline gelmiştir. Bu fotoğrafta ki durum, İslam'ın öngörüsünü anlayamamış hâlde cehaletiyle kalmıştır ve neo-liberalizmin, pagan küresel aklın insanları kendilerine benzetme hedefinin parçası olan bir haldir.


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