Ali Koç'tan çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Güntekin Onay, "Babanız Rahmi Koç çok iyi bir Beşiktaşlı. Aranızda şakalaşma oluyor mu?" diye sordu.

"Büyük bir sempatim var"

Bunun üzerine Koç, "Benim Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır. Babam son derece demokrat bir insandır. Bu işe girmemi hiç desteklemedi ama girdikten sonra destekliyor. Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli. Aramızda yapıcı bir rekabet var." cevabını verdi.