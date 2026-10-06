Ali Emre Ballı Kimdir?

Fon vurgunu soruşturmasıyla gündeme gelen Ali Emre Ballı'nın İstanbul Çekmeköy'de yaşamına son verdiği aktarıldı.

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ve Adil Katılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu.

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında 'girişimci' oldu.

Banka dışı finans sektörüne yönelen Ballı, finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik yaptı.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ali Emre Ballı, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde de yönetim kurulu yedek üyeliği görevi üstlendi.

Fon vurgunu soruşturmasıyla bağlantısı ne?

Ali Emre Ballı, İstanbul Başsavcılığı tarafından fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermişti. Ballı ile Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkındaki tedbirlerin ve işlemleri durdurmaya yönelik kararların aynı gün kaldırılması dikkat çekmişti.