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Biyografi Ali Emre Ballı Kimdir?
Biyografi

Ali Emre Ballı Kimdir?

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Ali Emre Ballı Kimdir?

Finans ve varlık yönetimi sektörünün tanınan isimlerinden, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı ve Adil Katılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de aracında yaşamına son vermiş halde bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve milyonlarca liralık fon vurgunu soruşturmasıyla bağlantılı olarak gündeme gelen Ali Emre Ballı'nın hayatı, kariyeri ve hakkındaki iddialar merak ediliyor.

Fon vurgunu soruşturmasıyla gündeme gelen Ali Emre Ballı'nın İstanbul Çekmeköy'de yaşamına son verdiği aktarıldı.

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ve Adil Katılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu.

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında 'girişimci' oldu.

Banka dışı finans sektörüne yönelen Ballı, finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik yaptı.

 

Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ali Emre Ballı, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde de yönetim kurulu yedek üyeliği görevi üstlendi.

Fon vurgunu soruşturmasıyla bağlantısı ne?

Ali Emre Ballı, İstanbul Başsavcılığı tarafından fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermişti. Ballı ile Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkındaki tedbirlerin ve işlemleri durdurmaya yönelik kararların aynı gün kaldırılması dikkat çekmişti.

 

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