  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlkokul diploması alamayacakların sunucu olduğu kanal: Bir şırınga Özlem klasiği daha!

Darbeci firavun şaşırtmadı: Mısır'da Hz. Musa'nın mücadele ettiği firavunlara 'altın' tören!

Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddia edilmişti! Ürdün Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama geldi

Yalçın: Akşener Truva Savaşı’na neden olan Helen değildir

Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!
Biyografi Alaettin Sevim kimdir? Alaettin Sevim 103 emekli amiral darbe bildirisi
Biyografi

Alaettin Sevim kimdir? Alaettin Sevim 103 emekli amiral darbe bildirisi

Alaettin Sevim, darbe heveslisi olan sözde 103 emekli amiralden biridir. Montrö Sözleşmesi’ni bahane edilerek 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye imza atan vesayetçi isimler arasında ismi en üstte yer alan isimler arasında Alaettin Sevim de var. Peki Alaettin Sevim kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 11:03:00 - 2021-04-04 11:04:25
Alaettin Sevim kimdir? Alaettin Sevim 103 emekli amiral darbe bildirisi

Emekli Amiral Alaettin Sevim kimdir? 2011 yılında Ergenekon Davası kapsamında tutuklanan emekli Tuğamiral Alaettin Sevim, Alaettin Sevim, 2014 yılında tahliye olmuştu.

Montrö bildirisi yayınlayan sözde amirallerin isimleri

1. Emekli Amiral Ergun MENGİ

2. E. Amiral Alaettin SEVİM

3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. EmekliAmiral Işık BİREN

5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL

6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT

7. Emekli Amiral Vedat ERSİN

8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

9. E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

16.E.Amiral Atilla KIYAT

17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20.E.Amiral Serdar DÜLGER

21.E.Amiral Abdullah METE

22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ

23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR 

24.E.Amiral Ersin GÜLER

25.E.Amiral Nadir KINAY

26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT

27.E Amiral İlker GÜVEN

28.E.Amiral Baha EREN

29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

31.E.Amiral Hakan ERCAN

32.E.Amiral Mesut ÖZEL

33.E.Amiral Taner EZGÜ

34.E.Amiral İbrahim AKIN

35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI

36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

37.E.Amiral Taner BALKIŞ

38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ

39.E.Amiral Hakan ERAYDIN

40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR

41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR

42.E.Amiral Yalçın ERTUNA

43.E.Amiral Türker ERTÜRK

44.E.Amiral Aydın CANEL

45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ

46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU

48.E.Amiral Ahmet AKSOY

49.E.Amiral Can ERENOĞLU

50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

51.E.Amiral Abdullah AKGÜL

52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK

53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL

53.E.Amiral İlker GÜVEN

54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ

55.E.Amiral Caner BENER

56.E.Amiral Nejat BERKSUN

57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ

58.E.Amiral Tayfun TANSAN

59.E.Amiral İskender YILDIRIM

60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL

61.E.Amiral Uğur YİĞİT

62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY

63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ

64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU

65.E.Amiral Murat BİLGEL

66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ

67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

68.E.Amiral Tufan MİMİR 

69.E.Amiral Turgut TUFAN

70.E.Amiral Turhan ÖZER

71.E.Amiral Alper TEZEREN

72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR

73.E.Amiral Ruhsar SÜMER

74.E.Amiral Cemal ÜREN

75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

76.E.Amiral Deniz CORA

77.E.Amiral Gürkan İNAN

78.E.Amiral Atilla TONGUÇ 

79.E.Amiral Mustafa KARASABUN

80.E.Amiral Erol YÜKSEL

81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN

82.E.Amiral Bülent OLCAY

83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN 

84.E.Amiral Turgay ERDAĞ

85.E.Amiral İsmail TAYLAN

86.E.Amiral Aydın GÜRÜL 

87.E.Amiral Raif NALDEMİR

88.E.Amiral Numan ALANSAL

89.E.Amiral Tanzar DİNÇER

90.E.Amiral Erol ADAYENER

91.E.Amiral Haluk Sayın 

92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU 

93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN 

94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL 

95.E.Amiral Doğan DENİZMEN

96.E.Amiral Taner AKKAYA

97.E.Amiral Necati KURT 

98.E.Amiral Tayfun URAZ 

99.E.Amiral Engin HEPER

100.E. Amiral Hayati Bilgiç

101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN

102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN

103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Gündem

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

Hükümete gözdağı vermek için hazırlanan sözde bildiriye imza atan 103 emekli amiralden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "Suriye'nin..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay