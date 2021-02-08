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Gündem Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu

Alaattin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun istifa etmesi durumunda “terörist eylemcilerin” önünü açacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 02:09:00 - 2021-02-08 02:29:53
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu

Alaattin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya istifa etmemesi yönünde çağrı yaptı.

Çakıcı, Twitter hesabından 2 sayfalık bir mektup paylaştı.

Mektubunda Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili çeşitli açıklamalara yer veren Çakıcı, muhalefet, HDP, PKK ve DHKP-C sempatizanlarının devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa etmesi yönünde çağrı yaptığını belirterek, "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi. Çakıcı ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nin geçmişinden de bahsederek misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekti.

Çakıcı şöyle devam etti:

Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları, devletinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır.

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