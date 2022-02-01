AKINCI TİHA'da kullanılacak! Teslimatları tamamlandı

ASELSAN, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) platformu için Uydu Haberleşme (SATCOM) Sistemi teslimatlarını tamamladı.

BAYKAR tarafından üretilen AKINCI TİHA platformlarında kullanılmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan AKINCI İHA Projesi Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi Projesi sözleşmesi kapsamında, Hava Uydu Haberleşme Terminalleri ve Taşınabilir Uydu Haberleşme Sistemlerinin teslimatları altı ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

ASELSAN tarafından yerli imkânlarla özgün olarak tasarlanıp geliştirilen Hava Uydu Haberleşme Terminali ve Taşınabilir Uydu Haberleşme Merkezleri ile BAYKAR tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'lara görüş ötesi haberleşme kabiliyeti kazandırıldı.

Bu kabiliyet sayesinde AKINCI platformları, istenilen bölgedeki yer kontrol istasyonu üzerinden kontrol edilebilecek.

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