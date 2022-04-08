Akif Özkaldı kimdir? Akif Özkaldı biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Peki görevinden alınan Akif Özkaldı kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Akif Özkaldı kimdir?

1963 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğretimini Ankara’da, Lise öğretimini Afyonkarahisar Bolvadin Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1986 Yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 11.08.1986 Tarihinde DSİ Erzurum 8.Bölge Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı master programını kazanarak ABD'de Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansını 1991 yılında tamamlayarak DSİ Genel Müdürlüğündeki görevine dönmüştür. 01.04.1992--31.03.1993 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak vazifesini yerine getirdi.

Akif Özkaldı hangi görevlerde bulundu?

02.04.1993 – 13.03.1998 DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-Mühendis

13.03.1998 – 07.03.2002 DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğü –Proje İnşaat Şube Müdürü

15.03.2002 – 14.03.2003 DSİ İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı – İçmesuyu Proje Şube Müdürü

14.03.2003 – 25.06.2004 DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı –Daire Başkan Yardımcısı

25.06.2004 – 12.11.2007 DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı –Daire Başkanı

13.11.2007 – 18.07.2011 DSİ Genel Müdür Yardımcısı

18.07.2011 – 09.02.2015 DSİ Genel Müdürü

15.06.2015 – 16.02.2016 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

16.02.2016 – 08.08.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı

09.08.2018 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

İstanbul Melen İçmesuyu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovaları Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Trakya Gelişim Eylem Planı(TRAGEP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Asrın projesi KKTC Su Temin Projesi, GÖLSU “1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama Projesi”,“Afrika’ya Su Temin Projesi” “81 il Acil İçmesuyu Temin Projesi” gibi birçok önemli ve Bölgesel Kalkınma projelerinde aktif rol almış olup, planlama, uygulama ve strateji belirleme gibi birçok teknik konuda çalışmalar yapmıştır.

Dünya Su Forumu çalışmaları,

Uluslararası Sulama Drenaj Komisyonu (ICID) üyeliği, TUCİD Başkanlığı,

TRCOLD Başkanlığı, ( Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türkiye Birimi)

Uluslararası İstanbul Su Forumu çalışmaları gibi birçok uluslararası projede görev almış, ayrıca Dünya Su Konseyi (WWC) üyesi olarak su ile ilgili uluslararası çalışma ve faaliyetlerde etkin rol almıştır.

Hem saha ve şantiye, hem de idari görevlerde aktif olarak bulunması nedeniyle sorunların kısa sürede çözüme ve faydaya kavuşmasını hedefleyen çözüm ve insan odaklı yönetim anlayışına sahiptir.

Teknik konulardaki çalışma ve tecrübelerine ilaveten; DSİ Vakfı Başkanlığı ve DSİ Spor Kulübü Fahri Başkanlığı yapmıştır. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Akif Özkaldı evli ve 1 çocuk babasıdır.