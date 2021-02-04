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Gündem

Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar

Rektör Melih Bulu’ya yönelik Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan akademisyenlerin sicilleri kabarık çıktı. 33 kişilik militan grup, 900 kişilik eğitim ordusunu manipüle etmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:06:00 -
Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar

 Zekeriya Say  İstanbul 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan akademisyenlerin sicillerinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Rektör Melih Bulu’ya karşı gerçekleştirilen provokatif gösterilerin düzenlenmesinde ön ayak olan 33 kişilik akademisyen grubunun 900 kişilik bir eğitim ordusunu manipüle etmeye çalıştıkları belirlendi. Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi kalkışması hayal eden ekibin içinde yer alan isimlerin FETÖ’ye, PKK’ya ve DHKP-C’ye sahip çıkılan bildirilerde imzalarının olduğu tespit edildi.

Kendileri burunlarına kadar siyasetin içinde!

Prof. Dr. Cem Say: Terör örgütü PKK’ya destek veren ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ isimli ihanet metnine imza attı. Şehit MİT mensubunu ve ailesini ifşa ettiği için kağıt üzerinde erişim yasağı bulunan Karanlık Oda TV’nin de yazarlığını yapıyor. Oda TV davasında alternatif bilirkişi raporu hazırlamış ve karanlık odacıların masum olduğunu öne sürmüştü.

Doç. Dr. Esra Mungan: PKK’yı savunan ihanet bildirisi başta olmak üzere, FETÖ’cülere destek verilen ‘Acil Çağrı’ ve ‘Erdoğan’ı durdurun’ deklarasyonlarına imza attı. Terör örgütü DHKP-C üyesi Nuriye Gülmen’in başlattığı ölüm açlığı eylemine bir gün aç kalarak destek verdi.

Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala: Gezi Olayları ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkisi nedeniyle tutuklanan Osman Kavala’nın eşi, bazı eylemlere desteği biliniyor.

Prof. Dr. Sumru Özsoy: Boğaziçi eylemlerini ilk başlatan ekip arasında yer alıyor. Rektörlük binasına karşı sırtını dönen ekibin başında bulunan ve devlete meydan okuyan bildiriyi okuyan isim.

Prof. Dr. Betül Tanbay: Gezi Parkı vandallığını organize eden Taksim Platformu üyeleri arasında yer aldı. Soroscu Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye uzantısı Osman Kavala soruşturması kapsamında gözaltına alındı. PKK’ya arka çıkılan ihanet bildirisinde imzası yer alıyor.

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu: PKK’ya destek çıkılan Kobani bildirisi ve Barış İçin Akademisyenler isimli ihanet metinleriyle FETÖ’ye sahip çıkılan ‘Acil Çağrı’ başlıklı bildiriye imza attı.

Prof. Dr. Ersan Demiralp: FETÖ’nün MİT tırları kumpasını savunan ‘Biz Yurttaşlar’ başlıklı bildiriye imza attı. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken PKK’ya kuryelik yapan Hakan Demir için hazırlanan bildiride de imzası yer aldı.

Doç. Dr. Nazan Üstündağ: HDP’nin öncüsü niteliğindeki BDP’nin Parti Meclisi üyesi olarak görev yaptı. İhanet bildirisine imza atan ekibin içinde yer aldı.

Dr. Can Candan: ‘Barış İçin Akademisyenler’ isimli ihanet metnine imza attı.

Hainden yanalar

Prof. Dr. Murat Gülsoy: “Barış İçin Akademisyenler bildirisi”ne imza atarak terör örgütü PKK’ya kalkan oldu. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto ederek Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.

Doç. Dr. Nuri Ersoy: PKK’ya destek çıkılan ihanet bildirisine imza attı. Gezi ihaneti bildirisine de imza verdi.

Doç. Dr. Zeynep Gambetti: FETÖ’nün MİT Tırları kumpasını savunan ‘Biz Yurttaşlar’ bildirisine imza attı. “Barış İçin Akademisyenler bildirisi”ne imza atarak terör örgütü PKK’ya kalkan oldu.

Prof. Dr. Cem Ersoy: Oda  TV davasında kritik önem taşıyan TÜBİTAK raporuna alternatif bir rapor hazırladı. Operasyon gazetecilerinin serbest kalması için uğraştı.

Deniz Albayrak: Gezi vandallığına sahip çıkan bildiriye imza atan isimlerden.

Doç. Dr. Bilge Ataca: Üniversite reformuna karşı çıkan 5 bin akademisyenden biri.

PKK’nın kalkanları

Halihazırda Boğaziçi eylemlerini yönlendiren ekibin içinde yer alıp PKK’ya destek çıkılan ihanet bildirisine imza atan akademisyenler ise şunlar: Prof. Fikret Adaman, Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Prof. Dr. Zafer Yenal, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Hale Saybaşılı, Prof. Dr. Dilek Çalgan, Doç. Dr. Bülent Küçük, Doç. Dr Zeynep Uysal, Doç. Dr. Erol Köroğlu, Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu.

Gedikli eylemciler

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görüp, her eylemde başı çeken ve okuldaki eğitim hayatını sekteye uğratanlar ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Şeyma Altundal, Burak Çetiner, Sevde Öztürk, Mükerrem Tilbe Akan, Enes Karakaş, Denizhan Eren isimli sözde öğrenciler kampüsteki her eylemde başı çekiyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Aaaaaa

Şunların tipine baksanıza ne oldukları belli
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Nadim Hatipoğlu

Bunların yaptığını bir gariban vatandaş yapsa ocağını batırır lar bunlar ne özellik taşıyorlar sadece ünvanları var dokunulmazlık zırhına sığınırıyorlar. Suç sa. onada suç bizede olmaz böyle ayrıcalık sonrada insan hakları demokrasi vay anam vay yemede yanında yat oh ne âlâ.
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