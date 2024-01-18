AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Kimdir?

Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986'da Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Afyonkarhisar‘da bitirmiştir. Uluçay, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Afyonkarahisar’da Mali Müşavirlik yapmıştır. Şu an da Mali Müşavirlik yapmaktadır. Bunun yanında ticaretle uğraşan Uluçay, evlidir ve 2 çocuğu vardır. 22 Eylül 2020'de AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen’in istifasından sonra İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmalardan sonra il başkanlığı görevine atanmıştır. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den adaydır.