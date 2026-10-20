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Seyahat AJet'ten Almanya'ya uçuş atağı: Bodrum ve Dalaman'dan direkt seferler başlıyor
Seyahat

AJet'ten Almanya'ya uçuş atağı: Bodrum ve Dalaman'dan direkt seferler başlıyor

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AJet'ten Almanya'ya uçuş atağı: Bodrum ve Dalaman'dan direkt seferler başlıyor

AJet, 2027 yaz sezonuna yönelik uçuş planlaması kapsamında Bodrum ve Dalaman havalimanlarından Almanya’nın 5 farklı kentine aktarmasız uçuşlar gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet; yaz sezonunda Milas/Bodrum Havalimanı’ndan yaptığı direkt dış hat seferlerine, Dalaman Havalimanı’nı da ekledi. AJet, Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine, Bodrum’dan ise Almanya’nın 3 kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada toplam 16 karşılıklı seferle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarını Almanya’ya bağlayacak olan AJet, bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırarak turizme katkı sağlayacak.

AJET, ALMANYA’NIN 5 KENTİNE HAFTADA 16 SEFER YAPACAK

AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih’e haftada 2 gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Bodrum’dan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’a haftada 2 gün karşılıklı uçuş yapacak. Haftada 16 direkt seferle, Almanya’dan Türkiye’nin gözde turizm bölgelerine hava köprüsü kurulacak.

 

DALAMAN’DAN ALMANYA’YA SEFERLER NİSAN’DA BAŞLIYOR

Almanya’nın kentlerine direkt seferler Dalaman Havalimanı’ndan Nisan 2027 itibarıyla, Milas/Bodrum Havalimanı’ndan ise Temmuz 2027 itibarıyla başlayacak.

Direkt uçuşlarla, aktarmalı uçuşlardan kaynaklı seyahat sürelerini kısaltmayı hedefleyen AJet, Bodrum ve Dalaman’ın uluslararası erişilebilirliğini artırarak bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bodrum’un yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştıracak seferlerin, Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğini de desteklemesi bekleniyor.

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