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Yaşam Aile boyu faciaya ramak kalmıştı
Yaşam

Aile boyu faciaya ramak kalmıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 16:17:00 -

Bursa'da trafikte kameralara yansıyan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. 5 kişilik bir ailenin bir motosikletle yolculuğu herkesi şaşırttı.

Bursa'da 5 kişilik bir ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu ile kamyonun kasa kapasitesinden fazla yük taşıması, trafikteki başka sürücüler tarafından kaydedildi.

İlk tehlikeli yolculuğun görüntüsü merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir aile canını hiçe sayarak motosikletin üzerinde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde seyreden motosiklet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Diğer bir görüntü merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonet, kasasında kapasitesinden fazla palet taşıdı. Trafikteki diğer sürücüler bu duruma tepki gösterirken kamyon sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti.

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