Süper Lig oyuncusu Ahmet Çalık’tan kahreden haber geldi! Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonası hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın vefatı sonrası Ahmet Çalık neden öldü? Ahmet Çalık trafik kazası nasıl oldu? Ahmet Çalık nerede kaza geçirdi?

Ahmet Çalık nasıl öldü?

Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Çalık'ın vefat ettiği elim kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Çalık kimdir?

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması giymişti. 26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Ahmet Çalık, Türkiye A millî futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti.