Açık cezaevi korona izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izni olanlar ne zaman çağrılacak?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Açık cezaevi izinleri 31 Mart 2022 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile izinler uzatılmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştı.

Açık cezaevi korona izinleri ne zaman bitecek?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini bildirdi. Genel Müdürlükten Covid-19 izinlerine ilişkin yapılan duyuruya göre, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler, Türkiye’de yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31 Mayıs’ta sona erecek.