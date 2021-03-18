Abdullah Uçmak kimdir? Abdullah Uçmak'a ne kadar ceza verildi?

İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin 4 sanık yönünden yeniden görülen dava, karara bağlandı. Peki, Abdullah Uçmak ne kadar ceza aldı?

Abdullah Uçmak'a ne kadar ceza verildi?

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Abdullah Uçmak ve Ersin Altun katıldı. Duruşmaya katılmayan 2 sanığı ise avukatları temsil ederken, mağdur ve müştekilerin avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye bir önceki celse sunulan mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan mağdur ve müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son savunmasını yapan sanık Abdullah Uçmak ile müşteki avukatı arasında yaşanan tartışma üzerine mahkeme başkanı, sanık Uçmak ve iki müşteki avukatının salondan çıkartılmasını istedi.

Daha sonra tekrar salona alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu yere veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın İbrahim Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemlerinden dolayı da yine aynı suçtan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere 3 sanığın otuzar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Emin Birdal hakkında ise "silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Abdullah Uçmak kimdir?

Abdullah Uçmak ile İbrahim Tatlıses arasında uzun yıllar süren bir husumetin olduğu biliniyor. 1998 yılında, Tatlıses'in aracına pompalı tüfek ile saldırmak suçundan yargılanan Uçmak ve iki adamını, o dönemde İbrahim Tatlıses affederek tahliye olmalarını sağlamıştı. Uçmak ve Tatlıses barış yemeği yemişti.