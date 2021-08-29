ABD'li heyet PKK'lılarla görüştü

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) PKK/PYD çatısı altına katmak için çalışmalar yürüten ABD, projeye hız verdi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood başkanlığında üst düzey bir heyetin, PKK ile ENKS arasındaki diyalog sürecini güçlendirmek için Kamışlı'ya gittiği öne sürüldü. ENKS üyelerini kaynak gösteren Barzani'ye yakın basın yayın kuruluşları da ziyareti doğruladı. Hood başkanlığındaki heyetin PKK'lıların yanı sıra Rakka ve Deyrizor sözde sivil meclisleri ile de görüşeceği belirtildi.

ABD ve Fransa, PKK ile Barzani'nin Suriye'deki uzantılarını birleştirmek için Nisan 2020'de görüşmelere başlamıştı. 16 Haziran 2020'de ön uzlaşma sağlandığı ifade edilse de; terör örgütü PKK, Kuzey Irak ve Suriye'deki diğer Kürt gruplara saldırılar düzenleyince görüşmeler kesilmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein, ENKS yetkilileri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiş ve konu yeniden gündeme gelmişti.