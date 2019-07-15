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AA ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (6)

FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından, köprüde 34 kişinin şehit, 318 kişinin gazi olmasına sebep olan darbeci askerlerin bir kısmının teslim olma, bir bölümünün de toplu halde halktan kaçma anı yer alıyor

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
AA ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (6)

İSTANBUL (AA) - AA'nın 15 Temmuz ihanet gecesine ait ulaştığı yeni görüntülerde, darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından darbeci askerlerin bir bölümünün teslim olma, bir bölümünün de direnişe katılan halktan kaçma anları saniye saniye yer alıyor.

AA, 15 Temmuz gecesi, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

- Darbeci askerlerin kaçış anı

Darbe girişiminin seyrinin değişmesinin ardından, köprüyü kapatan askerler silahlarını indiriyor.

Omzuna Türk bayrağını asan bir vatandaş koşarak askerlerin yanına doğru gidiyor. Vatandaşların yanında yer alan polisin de bu süreçte temkinli olmayı sürdürdüğü görülüyor.

Köprü üstündeki direnişte omuz omuza yer alan vatandaşlar, yine birbirlerinden aldıkları kuvvetle askerlere doğru koşuyor.

Askeri araçları kendilerine siper eden ve vatandaşların üzerlerine doğru gelmesinden panikleyen askerler, toplu halde kaçmaya başlıyor.

Kalabalık bir vatandaş grubu, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçan askerlerin peşinden gidiyor.

Köprüye çok sayıda ambulans ile TOMA sevk ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
  1. darbe girişimi
  2. darbeci asker
  3. FETÖ

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