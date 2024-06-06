6 Haziran 2020: Abdülbasit Sarut'un vefatı (Suriyeli Şehit Aktivist)

1992’de Humus’un merkezindeki Beyyâda mahallesinde dünyaya gelen Abdulbasit Sarut, olayların başlangıcına kadar siyasetle herhangi bir alakası yoktu. Çocukluğundan beri futbola olan yoğun ilgisinden dolayı, Suriye Genç Milli Takımı’nın kaleciliğine kadar yükseldi. Bu sayede gençler arasında tanınıyor ve biliniyordu, kendi çapında bir hayran kitlesi de vardı.







2011’in Mart ayında önce gösterilere katılmayan ve karmaşadan uzak duran Sarut, rejim kuvvetlerinin silahsız göstericilerin üzerine ateş etmeye başladığını görünce, kısa bir tereddüdün ardından göstericilerle birlikte meydanlardaydı. Kalecilikten ayrılmış, milli takımı bırakmış, safını seçmişti. Beşşar Esed rejiminin, hürriyet ve reform talep eden silahsız ve sivil halkın üzerine kurşun yağdırması, onun için dönüm noktası oldu. Önde gelen aktivistlerden olan Suriye devriminin solisti kabul edilen Abdülbasit Sarut, Özgür Suriye Ordusu’nun hakimiyeti altında olan Humus, İdlib, Halep vb. bölgelerinin çoğunu gezerek gösterileri yönetti ve Suriye devrimi hakkında ezgiler söyledi. Ortadoğuhaber’in aktardığına göre Sarut Suriye’deki silahlı muhalif grupların saflarını birleştirilmesi çağrısı yapan göstericilerin başını çekmiştir. Bu topluluk Suriye rejiminin sivilleri ve muhalifleri Halep’ten tehcir etmesine karşı çıkmıştır.







Sembol bir isim olması dolayısıyla, onun muhaliflere katılması, rejimin bilhassa dikkatini ve öfkesini çekti. Kendisini hedef alan çok sayıda suikast girişimi, askeri operasyon ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ailesi rejim tarafından düzenlenen nokta atışlı saldırılarda öldürüldü. En son 2018’de, hayatta kalan kardeşlerinden Bessam, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bessam’ın ölüm sebebi de, yine rejimin bombardımanı sonucu hastaneye zamanında yetiştirilememesiydi.