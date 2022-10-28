28 Ekim 1925: Subay/Yazar Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin Vefatı

Mehmet Tahir Bey 22 Kasım 1861 tarihinde vatanın batısında Bursa’da Yerkapı mahallesinde doğmuştur. Bursalı Mehmet Tahir Bey askerdir. Dedesi Seyid Mehmed Tahir Paşa Kudüs’te kumandanlık yaptığı sırada kendisine inme inmiş ve liva paşası olarak emekliye ayrılmıştır.

Kendisi bu inme sonucu konuşma zorluğu yaşadığı için halk arasında aileye ‘Dilsiz Paşa-zadeler’ lakabı verilmiştir. Tahir Bey’in asker olan babası Rıfat Bey ise dindar bir insandır. Babası Mehmet Tahir Bey’i yalnızca dini yönden etkilememiş aynı zamanda milli duygularının da temelini oluşturmuştur. Babası Tahir Bey’in kişiliğinin alt yapısını oluşturmuştur.





1914’te Türk Bilgi Derneği’nin Türkiyat koluna üye seçilen; 1915’te de Tetebbuât-ı İslâmiyye ve Milliyye Encümeni’nin on dört fahri üyesi arasında giren Mehmet Tahir, bir yandan daha önce olduğu gibi risâle çapında kitapçıklar çıkarmaya devam etmekte ve bir yandan da araştırmalarını çeşitli dergilerde art arda yayınlamaktaydı.



Yirmi yıllık çalışmalarının sonunda I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Müellifleri adlı eserinin ilk cildini yayınladı. Sağlığı bozulduğu için dergilerde yazılar yayınlayamayan Bursalı Tahir, Osmanlı Müellifleri’nin ikinci cildinin ikinci kısmının 1922’de yayınladı. Bursalı Tahir, 28 Ekim 1925’te Zeynep Kamil Hastanesi’nde hayatını kaybetti. (https://tr.wikipedia.org)