21 gün kuralı nedir? Gerçekten 21 gün alışkanlıklar için yeterli mi?

İnsanoğlu karşılaştığı her duruma belli bir süre içinde alışır. Başlangıçta kabul edilemez gibi görünen durumlar bile zaman içinde alışkanlık haline gelebilir. Amerikalı doktor aynı zamanda yazar olan Maxwell Maltz 1950'li yıllarda hastaları arasında ortak bir döngüyü fark etti. Birçok kişi bir uzvunu yitirdikten sonra yeni haline 21 gün içinde alışmaya başlıyordu. Yıllarca bu teorinin peşinde koşan Maltz'ın bu tespiti günümüzde halen geçerliliğini koruyor.

21 gün sabretmeli

Bir diyete başlanacaksa ya da sigara bırakılacaksa doktorların büyük bir çoğunluğu hastalarına 21 gün sabretmelerini tavsiye ediyor. Bu yöntemi uygulayanlar gerçekten üç hafta içinde yeni bir alışkanlık kazandıklarını belirtiyor. Yeni bir alışkanlık kazanmak için ilk günler korkunç bile olsa zaman içinde bulunduğunuz duruma alışacaksınızdır. Örneğin her sabah saat 5'te uyunmak bir hayli güç gelse de 21. gün alarm kurmadan bile yataktan kalkmaya başlarsınız.

İhtiyacınız olan zaman

Kısacası yeni bir alışkanlık kazanmak ya da bir konuda başarılı olmak için ihtiyacınız olan 21 gün... 21 gün boyunca hedeflediğiniz şeyin peşinde koşarsanız mutlaka başarılı olursunuz.

21 gün kuralıyla hangi alışkanlıklar değiştirilebilir?

Sağlıklı beslenme alışkanlığı yerleşebilir.

Şeker alışkanlığı terk edilebilir.

Sigarayı bırakma konusunda 21 günlük süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendinizde farklılıklar hissedeceksiniz.

Kitap okuma alışkanlığını kazanma vs...