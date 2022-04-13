2022-MSÜ sonuçları! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Eğitimini askeri okullarda sürdürmek isteyen öğrencilerin katıldığı MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınav takviminde yayımlandı. İşte ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi...

2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin yayımladığı 2022-MSÜ kılavuzunda yer alan bilgiye göre, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ 2022 sonuç sorgulaması!

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ sınav sonuç hesaplaması

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

- Deniz Harp Okulu (DHO)

- Hava Harp Okulu (HHO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı

değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2022-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2022-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan