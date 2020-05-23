2014 yılında bugünü anlatıp kaynağını açıkladı! Karantina, sokağa çıkma yasağı...

2014 yılında Harry Vox isimli gazetecinin katıldığı bir röportajda anlattıkları, bugünlerde yaşadığımız koronavirüs salgını sonrası gündem oldu. Harry Wox, adeta 2014 yılındaki videoda bugünleri anlatıyor ve yaşadıklarımızdan bahsediyor.

Rockefeller Vakfı yazdı

Gazeteci Wox, bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız karantina ve sokağa çıkma yasaklarının 2010 yılında Rockefeller Vakfı tarafından kaleme alındığını söyledi. Dünya nüfusunun yüzde 80'inin azaltılmak istendiğini belirten Wox, "Eğer yönetici sınıf toplumda geniş çaplı bir huzursuzluk görürse hemen arkasından virüs çıkar, bu onların susturma aracı." ifadelerini kullanıyor. Rockefeller Vakfı'ndan iddialarıyla ilgili belgeler de gösteren Wox, salgın sonrası insanların yaşam şekli ve dünyanın yeni yönetim şekli hakkında da çarpıcı bilgiler veriyor.

Pandemi bitse bile...

6 yıl öncesinden bugün yaşadıklarımızı anlatan Wox, Rockefeller kaynaklı okuduğu belgede pandemi sürecinin bitmesi durumunda bile insanların eski rahatına kavuşamayacağı, daha otoriter bir sistemin insanları takip edeceğini söylüyor.