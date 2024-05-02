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Tarih 2 Mayıs 2015: Fevzi Mısır'ın vefatı (Hâfız)
Tarih

2 Mayıs 2015: Fevzi Mısır'ın vefatı (Hâfız)

Yeniakit Publisher
2024-05-02 05:56:00 -
2 Mayıs 2015: Fevzi Mısır'ın vefatı (Hâfız)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hâfız Fevzi Mısır'ı hayırla yâd ediyoruz.

1925 tarihinde Adapazarı’nın Abalı köyünde dünyaya geldi. Babası Hüseyin Efendi, annesi Fatma Şerife Hanım’dır. İlkokuldan sonra köyünde Kur’an dersleri almaya başladı.



Bu çalışmalarını bir müddet sürdürdükten sonra, Adapazarı’nda Hafız Himmet Babalıoğlu’nun gözetiminde hafızlığa başlayarak 1943 yılında tamamladı. Sonra, o sıralarda Adapazarı’nda Kur’an Kursu Hocası olarak bulunan Hafız Osman Taşket’ten (Akreboğlu) dersler aldı. 1945 senesinde başladığı askerlik görevini tamamladıktan sonra bir müddet memleketinde kalarak İstanbul’a gitti. 1949 yılında İstanbul-Yakacık Camii’nde ilk resmi görevine başladı. Orada iki sene kadar görev yaptıktan sonra bir ara memleketi Adapazarı’na dönerek Yeni Camii’de müezzinlik görevinde bulundu.



Hafız Fevzi Mısır gerek tek ve gerekse Kani Karaca, Yusuf Gebzeli, Halil İbrahim Çanakkaleli ve Aziz Bahriyeli ile albümler çıkardı. Mevlidhan Hafız Fevzi Mısır, 90 yaşında vefat etti. Demokrat Parti iktidarı döneminde cuma günleri radyodan okuduğu Kur’an-ı Kerim’le tanınan Fevzi Mısır’ın cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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