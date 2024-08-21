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Gündem 14 yaşında uyudu, uyandığında 46 yaşındaydı! Uyuyan kadının şaşırtan hayatı
Gündem

14 yaşında uyudu, uyandığında 46 yaşındaydı! Uyuyan kadının şaşırtan hayatı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 12:19:00 -
14 yaşında uyudu, uyandığında 46 yaşındaydı! Uyuyan kadının şaşırtan hayatı

14 yaşında diş ağrısı sebebiyle uyuyan Karolina Olsson isimli bir genç kız 32 yıl boyunca hiç uyanmadı. Uyandığında 46 yaşına gelen kadının sıra dışı öyküsünü duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Ailenin beş çocuğundan biri olan İsveçli Karolina Olsson, 14 yaşındayken uykuya daldığı ve 46 yaşında uyandığı yönündeki hikayenin ardından gerçek hayatta 'uyuyan güzel' olarak anıldı.

29 Ekim 1861 tarihinde İsveç'in Mönsteros yakınlarındaki küçük bir köy olan Oknö'de doğan Karolina Olsson, 18 Şubat 1876'da donmuş bir nehri geçerken düştü ve kafasını çarptı. Görünürde önemli bir sorun yoktu ancak evine döndüğünde dayanılmaz bir diş ağrısı ile karşı karşıya kaldı.

O zamanlar 14 yaşında olan Karolina'nın diş ağrısından sonra ailesi sabahki durumuna göre hareket etmeye karar vererek onu yatağına gönderdiler. İddiaya göre; Karolina 14 yaşındayken uykuya daldı ve 46 yaşındayken uyandı.

ANNESİ SADECE SÜT VE ŞEKERLİ SU İÇİRDİ

Babası bir balıkçı olan Karolina'nın ailesinin doktoru karşılayacak maddi durumu yoktu. Ne yapsalar da kız bir türlü uyanmadı. Olsson'un annesi ona süt ve şekerli suyu zorla içirdi. Bunun yanı sıra Olsson'un saçı, tırnakları ve ayak tırnakları büyümedi.
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Hastane tarafından bunamaya bağlı bir tür felç geçirdiği yönünde teşhis konuldu. Karolina bedensel durumuna rağmen, çevreye tepki verebildiği için zihninin hâlâ aktifti.

DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Takvim 3 Nisan 1908'i gösterdiğinde ona bakan hizmetçi Karolina'yı yerde sürünürken buldu. Zayıf ve solgundu, ışığa duyarlıydı ve konuşmakta biraz zorlanıyordu. Haber büyük heyecan yaratırken muhabirler, doktorlar ve izleyiciler ona yaşadıklarını sormak için Oknö'ye gittiler ama Karolina uyandığında geçen 32 yıla dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

46 yaşındauyanan kadın garip olan 25 ila 30 yaşlarında biri gibi genç görünüyordu. Karolina Stockholm’de psikiyatrik testlere tabi tutuldu ve uyumadan önce sahip olduğu tüm yetenekleri koruduğu ortaya çıktı.

Karolina uyandıktan sonra hayatına geri dönerek 40 yıl daha yaşadı. 5 Nisan 1950'de 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karolina'nın sıra dışı öyküsü onun "Oknö'nün Uyuyan Güzeli" olarak anılmasını sağladı.

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