106 yıl sonra bir ilk! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'de caddelere Türk bayrakları asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a resmi ziyarette bulundu. İlk durağı Bağdat olan Erdoğan, buradaki temasları sonrasında Erbil'e ziyaret gerçekleştirdi.
106 yıl sonra bir ilk!
Erbil Uluslararası Havalimanı, ziyaret öncesinde Türkiye, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları ile donatıldı.
Havalimanı ile kent merkezi istikametinde bulunan caddelerdeki bayraklar da dikkati çekti.
Başta Serbasti ve Gulan olmak üzere birçok caddede billboardlara İngilizce "Hoş geldin Başkan Erdoğan" yazılı afiş asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde hazırlıkların tamamlandığı kentte, tarihi Erbil Kalesi'ne de Türk bayrağının ay-yıldız simgesi yansıtıldı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında olan Erbil'i 1918 yılında İngilizler işgal etmişti.
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