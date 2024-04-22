  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü artık yok!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! O cemaat lideri öldürüldü mü? Şok detay ortaya çıktı

CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor

Amerikalılar duyurdu! O Arap ülkesinden ülkeden Türkiye'ye tonlarca petrol ve doğalgaz akacak

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Suriye lideri Esad'dan kritik açıklama: Amerikalı yetkililerle topraklarımızı işgal etseler de görüşüyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ziyaret edeceğini ilan etti.. Masada 3 temel konu var!

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Türkiye’den dünyanın kekik ihtiyacı karşılanıyor: Son verileri ortaya çıktı! Dünya bu ürünü konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!
Gündem 106 yıl sonra bir ilk! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı
Gündem

106 yıl sonra bir ilk! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:17:00 - 2024-04-22 22:30:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'de caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a resmi ziyarette bulundu. İlk durağı Bağdat olan Erdoğan, buradaki temasları sonrasında Erbil'e ziyaret gerçekleştirdi.

106 yıl sonra bir ilk!

Erbil Uluslararası Havalimanı, ziyaret öncesinde Türkiye, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları ile donatıldı.

Havalimanı ile kent merkezi istikametinde bulunan caddelerdeki bayraklar da dikkati çekti.

Başta Serbasti ve Gulan olmak üzere birçok caddede billboardlara İngilizce "Hoş geldin Başkan Erdoğan" yazılı afiş asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde hazırlıkların tamamlandığı kentte, tarihi Erbil Kalesi'ne de Türk bayrağının ay-yıldız simgesi yansıtıldı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında olan Erbil'i 1918 yılında İngilizler işgal etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan Irak'ta
Başkan Erdoğan Irak'ta

Gündem

Başkan Erdoğan Irak'ta

Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız...Bakan Bolat'tan ticaret mesajı
Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız...Bakan Bolat'tan ticaret mesajı

Ekonomi

Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız...Bakan Bolat'tan ticaret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!

Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı
Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı

Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23