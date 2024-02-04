Yapay Zekâ ile Video Oluşturabilmek çok kolay! İşte en çok kullanılan 6 yapay zeka video sitesi

Fikrilerinizden, blog yazısından, sunumunuzdan ve hatta gönderilerinizden bile video oluşturabileceğiniz bu yapay zekâ sitesinde, milyonlarca stok görsele kreatif içerikleriniz için ulaşabilirsiniz. 75'in üzerinde dil desteğine (Türkçe de dahil) sahip olan site, pek çok kurumsal markanın (Google, Sony, Meta) da vazgeçilmez adresi. Fliki nasıl kullanılır? İlk olarak sitenin resmî adresine gitmeniz gerek, üyeliğinizi oluşturduktan sonra önünüze muhtemelen nasıl içerik oluşturabileceğinizi gösteren yardımcı bir video çıkacak. Ancak biz yine de anlatalım: Sitenin sağ tarafında bulunan "new file" seçeneğine tıklamalısınız. Örneğin "idea prompt" seçeneğine tıkladınız, bu adımdan sonra komutunuzu İngilizce olarak yazmanız sizin açınızdan daha yararlı olacaktır çünkü yapay zekâ henüz Türkçe'yi İngilizce gibi öğrenebilmiş değil. Daha sonra önünüze "magic create" adında panel açılacak. Bu panelden; fikir, blog, sunum, tweet (X gönderisi) veya üründen bile video oluşturabilirsiniz. Aşağıda bulunan "Stok görsel, yapay zekâ medya" seçeneklerinden de ihtiyacınız olan seçeneği tıklayabilirsiniz. Neredeyse tıkladığınız her seçenek kendine ait farklı seçenekler de bulunduruyor. Şimdi biz burada onlara girsek çıkamayız ancak siz keyfinize göre ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu tarz yapay zekâ video oluşturma programları son dönemlerde pek de etik olmayan içerikler üretebiliyor. Yapay zekânın öğrenme aracının siz olduğunuzu unutmamanız gerek keza gelecek dönemlerde istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak kimse istemez. O yüzden bu araçları sağlıklı bir şekilde eğitim, sunum, proje vb. alanlarda kullanmanız herkesin yararına olur.