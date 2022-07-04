Van'da bulunuyor! Üç bin rakımlı Çalyan Gölü'nde doğa yürüyüşü

Kulüp başkanı Ömer Demez, gazetecilere, Çalyan Gölü'nün görülmeye değer, adeta saklı bir cennet olduğunu söyledi. Bölgenin Yüksekova'daki Sat Buzul Gölleri'ne benzediğini ifade eden Demez, "Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor genellikle. İlk defa Van'dan buraya doğaseverleri getirdik. Katılımcılar göle ve doğasına hayran kaldı. Ulaşımı çok rahat. Araçla gölün 200 metre yakınına kadar gelinebiliyor. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum." dedi. Ziyaretçilerden Cahide Pişkin ise ilk defa göle geldiğini anlatarak, doğasına hayran kaldığını belirtti. Pişkin, "Rakımı yüksek, ulaşımı çok rahat. Güzel bir gün geçirdim." ifadelerini kullandı. Muhammed Mehdi Yavuz ise Çalyan Gölü'nü görmeyi çok istediğini dile getirerek, "Mükemmel bir doğası var. Doğaseverleri buraya davet ediyorum." şeklinde konuştu.