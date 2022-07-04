Van'da bulunuyor! Üç bin rakımlı Çalyan Gölü'nde doğa yürüyüşü

Gölün Şırnak'tan gelen ziyaretçilerinden Esra Ödem, Çalyan Gölü'nü daha önce sosyal medyada gördüğünü belirterek, gölün fotoğraflardan daha güzel olduğunu aktardı. Ödem, "Bir yanda yeşil bitki örtüsü diğer yanda kar kütleleri var ve havası serin. Burayı çok beğendim. Doğaseverlerin burada kamp kurduğunu da öğrendim. Bölgede yaşanan huzur ve güven ile kesinlikle gelinmesi, görülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu. Engin Deniz de tavsiye üzerine geldiği bölgeyi serin havası ve doğal güzellikleriyle çok beğendiğini belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mesut Aslan ise son yıllarda sağlanan huzur ve güvenliğin ardından doğaseverlerin bölgeye daha çok geldiğini, göl çevresinde kamp yaptığını söyledi. Bölgeye 3-4 yıldır rahatlıkla geldiklerini, misafirlerin de bu güzellikleri görmesini istediklerini anlatan Aslan, "Burada kar hiç eksik olmaz. Yazın erimeyen bu karın üstüne kışın tekrar kar yağar. Havası çok serin ve temiz. Manzarası tercih sebebi oluyor." ifadelerini kullandı.