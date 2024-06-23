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Yaşam
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Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

2024-06-23 13:08:49
Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Erciyes Dağı eteklerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşüyor.

#1
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

"İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Tekir Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Dağ manzarası ve bol oksijeniyle her geçen gün daha fazla ilgi çeken kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Tekir Yaylası, son günlerde kavurucu sıcaklardan bunalanları ağırlıyor. Yayla içerisinde yer alan Erciyes Göleti kenarındaki çeşitli alanlara çadırlarla kamp kuranlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken, akşam ısınabilmek için soba yakıyor.

#3
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Kurdukları çadırlarla kent hayatını yaylaya taşıyanlar, gün boyu çadır komşuları ile vakit geçiriyor. Kayseri'nin yanı sıra başta Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Erciyes Dağı eteklerindeki 2200 rakımlı Tekir Yaylası'nda serin havanın keyfini sürüyor.

#4
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Yaylaya ailesiyle Mersin'den gelen Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle ailece serinlemek için yaylayı tercih ettiklerini söyledi. Burada doğayla baş başa vakit geçirdiklerini, şehir hayatının stresli ortamından uzaklaştıklarını belirten Yılmaz, "Burayı oksijeni ve havasından dolayı tercih ettik. Mersin'de yanıyoruz, burada yazın ortasında soba yakıyoruz. Burada nem yok. Annem Mersin'de her gün hasta ama buraya geldiği zaman çok şükür hiçbir hastalığı kalmıyor. Ailem 15 yıldır buraya geliyor. Ailem buradan memnun. Burada hastalıktan kurtulduklarını söylüyorlar. Kışın Mersin'de, yazın burada 2,5 ay kalıyorlar." diye konuştu. Ailesiyle kurdukları çadırda konakladıklarını anlatan 79 yaşındaki Yaşar Yılmaz da Mersin'deki bunaltıcı sıcaktan dolayı Erciyes'e geldiklerini dile getirdi. Erciyes'in havasının kendisine çok iyi geldiğini anlatan Yılmaz, burada eskiyi anımsatan güzel komşuluklar edindiklerini ifade etti.

#5
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Yaylada eşiyle konaklayan ziyaretçilerden 69 yaşındaki Bayram Yalınkılınç da astım hastası olduğunu, 19 yıldır Erciyes'e geldiğini kaydetti. Kayseri kent merkezi ile Erciyes'in arasında günlük hava durumunun 10 ile 15 derece değiştiğine dikkati çeken Yalınkılınç, Erciyes'in oksijeninin bol ve havasının çok serin olduğunu söyledi.

#6
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Akşam saatlerinde Erciyes'in gölgesi yaylaya düşmeye başladığında havanın soğuduğunu belirten Yalınkılınç, "Akşam Erciyes'in gölgesi buraya düşüyor. Akşam ezanı okunmadan sobayı yakıyorum. 1 saat içinde ortam ısınıyor. Adam şehirde gölgede duramıyor buraya geldiği zaman güneşin alnında sandalyeyi atıp oturuyor. Erciyes'in rüzgarı ve serin havası hiç eksik olmuyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

69 yaşındaki Hatice Yalınkılıç da şeker hastası olduğunu, evde sıcaktan uyuyamadığını, Erciyes'in serin havasının kendisine iyi geldiğini söyledi. Eşiyle doğada vakit geçirdiğini ifade eden Yalınkılınç, komşularıyla güzel dostluklar edindiğini kaydetti.

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