Türkiye kavrulurken orada sobayla ısınıyorlar

Yaylaya ailesiyle Mersin'den gelen Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle ailece serinlemek için yaylayı tercih ettiklerini söyledi. Burada doğayla baş başa vakit geçirdiklerini, şehir hayatının stresli ortamından uzaklaştıklarını belirten Yılmaz, "Burayı oksijeni ve havasından dolayı tercih ettik. Mersin'de yanıyoruz, burada yazın ortasında soba yakıyoruz. Burada nem yok. Annem Mersin'de her gün hasta ama buraya geldiği zaman çok şükür hiçbir hastalığı kalmıyor. Ailem 15 yıldır buraya geliyor. Ailem buradan memnun. Burada hastalıktan kurtulduklarını söylüyorlar. Kışın Mersin'de, yazın burada 2,5 ay kalıyorlar." diye konuştu. Ailesiyle kurdukları çadırda konakladıklarını anlatan 79 yaşındaki Yaşar Yılmaz da Mersin'deki bunaltıcı sıcaktan dolayı Erciyes'e geldiklerini dile getirdi. Erciyes'in havasının kendisine çok iyi geldiğini anlatan Yılmaz, burada eskiyi anımsatan güzel komşuluklar edindiklerini ifade etti.