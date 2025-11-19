  • İSTANBUL
Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Fast food besinleri vücudun işleyişini olumsuz etkiler. yeni araştırmalara göre abur cubur tüketmek kronik rahatsızlıklara yol açar. İnsan sağlığını olumsuz etkileyip hastalık riskini artırdığını gösteriyor.Özellikle kalp ve damar sağlığını korumak için dikkatli beslenmek gerekiyor.

Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu.

Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Son dönemlerde dışarıda servis edilen yiyecekler nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarında artış yaşanırken, bilim dünyasından da dikkat çeken bir araştırma raporu yayınlandı.

Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Rapor, aşırı işlenmiş gıdaların insan vücudundaki tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu. KALP VE DAMAR HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR! Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, The Lancet'te yayımlanan üç makalelik seride, aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı. 100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini artırdığı tespit edildi.

Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Bu gıdaların küresel ölçekte insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğuna ve insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine dikkati çekilen araştırmada, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin, fazla yemeyi tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi. "BULGULAR, İNSAN BİYOLOJİSİNİN BUNLARA UYUM SAĞLAMADIĞINI GÖSTERİYOR" Serinin yazarlarından Sao Paulo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Carlos Monteiro, The Guardian'a yaptığı açıklamada, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Serinin ilk makalesinde, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine ilişkin kanıtların yer aldığını aktaran Monteiro, "Bulgular, insanların bu tür gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlamadığını güçlü biçimde gösteriyor." ifadesini kullandı. KÜRESEL ŞİRKETLERİN YÖNLENDİRMESİYLE TERCİH EDİLİYOR Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek, bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti.

Tüm organları bitiren besinler: Kalp ve damar sağlığına da büyük darbe vurur! Rafına uğramayın

Serinin ikinci makalesinde aşırı işlenmiş gıdaların pazarlama ve tüketim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çeşitli politikaların önerildiğine işaret eden Monteiro, üçüncü makalede ise bu gıdaların yüksek tüketiminin bireysel tercihlerin değil küresel şirketlerin yönlendirmelerinin bir sonucu olduğuna işaret edildiğini anlattı. Araştırmanın bir diğer yazarı North Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barry Popkin ise aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini belirtti.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDA NEDIR

Hadi yedin ne şifa olur
