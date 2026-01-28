Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve Robinhood CEO’su Vladimir Tenev gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, çalışan çocuklarına destek için milyarlarca dolarlık bağış taahhüdü geldi. Trump, bu liderleri “ülkenin en büyük iş zekâları” olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da programı destekleyerek, “Bu politika, çocuklara doğdukları andan itibaren finansal bir avantaj sağlayacak. Bu bizim yaşamı, aileleri ve fırsat eşitliğini destekleyen duruşumuzun bir göstergesi” dedi. Yatırım hesapları, Trump’ın “büyük güzel yasa” olarak tanımladığı kapsamlı reform paketinin bir parçası. Ancak bu yasa, Senato’da Cumhuriyetçi kanadın daha temkinli yaklaşımıyla karşı karşıya. Hesaplar yalnızca bu yasanın geçmesi halinde hayata geçirilebilecek.