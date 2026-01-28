  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi Saat bile verdiler! Bölgeye girişler yasaklandı, askeri birliklerden ağır silahlarla Türkiye provası Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor Son kulis bilgisini canlı yayında açıkladı! En düşük emekli maaşı alan vatandaşlara kötü haberi maalesef verdi Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı! Sessiz sedasız büyük değişim: İklim krizi ağaç çeşitliliğini yeniden şekillendiriyor! Şok veriler sarstı
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 

Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararını ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Bebeklere en az bin civarında yardım yapılacak! Trump söz konusu hazırlanan yatırım hesabı planının detaylarını konusunda açıklama yaptı. İşte yapılan o son çalışma ve detayları...

#1
Foto - Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 

ABD Başkanı Donald Trump, 2025, 2026 ile 2029 yılları arasında doğacak her Amerikan vatandaşı bebek için bin dolarlık devlet destekli yatırım hesabı oluşturulacağını duyurdu. Yapılan çalışmada kABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da aralarında Uber, Goldman Sachs ve Dell Technologies gibi dev şirketlerin CEO’larının da bulunduğu toplantıda, yeni nesil için hazırlanan yatırım hesabı planının detaylarını paylaştı.

#2
Foto - Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 

ekoturk'e göre; ilgili yeni detaylar ilan edildi. Plana göre, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğan her çocuk adına açılacak hesaplara federal hükümet tek seferlik bin dolarlık başlangıç katkısında bulunacak. Bu hesaplar ebeveynler tarafından yönetilecek ve yıllık 5 bin dolara kadar özel katkılarla desteklenebilecek. Trump, girişimi “milyonlarca ailenin, ekonominin büyümesinden faydalanarak çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmalarını sağlayacak aile dostu bir proje” olarak tanımladı.

#3
Foto - Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama 

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve Robinhood CEO’su Vladimir Tenev gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, çalışan çocuklarına destek için milyarlarca dolarlık bağış taahhüdü geldi. Trump, bu liderleri “ülkenin en büyük iş zekâları” olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da programı destekleyerek, “Bu politika, çocuklara doğdukları andan itibaren finansal bir avantaj sağlayacak. Bu bizim yaşamı, aileleri ve fırsat eşitliğini destekleyen duruşumuzun bir göstergesi” dedi. Yatırım hesapları, Trump’ın “büyük güzel yasa” olarak tanımladığı kapsamlı reform paketinin bir parçası. Ancak bu yasa, Senato’da Cumhuriyetçi kanadın daha temkinli yaklaşımıyla karşı karşıya. Hesaplar yalnızca bu yasanın geçmesi halinde hayata geçirilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’n..
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefess..
Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi!
Gündem

Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi!

Suriye’de yaşanan devrimden sonra devlet başkanı olan Ahmed eş-Şara, yarın Rusya’ya giderek Başkan Putin ile görüşecek. Kremlin’e ikinci kez..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23