2023-12-11 16:03:49 Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele
Türkiye’deki “istemezükçü” zihniyetinin yılmaz savunucularından solak Birgün gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu, Yunanistan’la yaşanan son sıcak temaslara sevinemedi. Dış ilişkiler konusunda Türkiye’yi sürekli eleştiren Bedeloğlu, T.C. vatandaşlarının Ege’de 10 Yunan adasını, kapıda vize alarak 7 gün süreyle ziyaret edebilmesini sağlayan anlaşmaya burun kıvırdı. Söz konusu anlaşmanın sadece bir başlangıç olduğunu unutup meseleyi vatandaşlarımızın ekonomik durumuna indirgeme gayretine girişen Bedeloğlu, sayısız herze yumurtladığı sözde yazısında özetle şunları kaydetti: