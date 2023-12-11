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Medya
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Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele

2023-12-11 16:03:49
Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele

Türkiye’deki “istemezükçü” zihniyetinin yılmaz savunucularından solak Birgün gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu, Yunanistan’la yaşanan son sıcak temaslara sevinemedi. Dış ilişkiler konusunda Türkiye’yi sürekli eleştiren Bedeloğlu, T.C. vatandaşlarının Ege’de 10 Yunan adasını, kapıda vize alarak 7 gün süreyle ziyaret edebilmesini sağlayan anlaşmaya burun kıvırdı. Söz konusu anlaşmanın sadece bir başlangıç olduğunu unutup meseleyi vatandaşlarımızın ekonomik durumuna indirgeme gayretine girişen Bedeloğlu, sayısız herze yumurtladığı sözde yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele

“ ‘Kazan kazan’ ziyaretinin Türkiye’de en ilgi çeken sonucu, T.C. vatandaşlarının Ege’de 10 Yunan adasını, kapıda vize alarak 7 gün süreyle ziyaret edebilmesini sağlayan anlaşma oldu.  Rekor düzeydeki enflasyonun sebep olduğu derin yoksullaşma pek çok insan için değil yurt dışında, yurt içinde bile tatil yapabilme imkanını ortadan kaldırdı. İnsanlar beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, yine onun kadar insanı bir gereklilik olan dinlenme ve seyahat hakkını da kaybetmiş durumda.

#2
Foto - Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele

Diğer yandan Yunanistan’ın araladığı bu kapıya sevinenleri de yermenin manası yok. Yeni bir yer görmek, farklı bir kültürle tanışmak, değişik tatlar denemek yani özetle seyahat temel bir insan hakkıdır. Emeklisi, öğrencisi, beyaz yakalısı, mavi yakalısı olsun kimse için lüks bir aktivite olarak görülmemeli.

#3
Foto - Senin derdin ne be kadın! Asıl sen utan, sen! Şu yaptığına bakın hele

Kıyıların oteller tarafından işgal edilmediği sahillerde, ücretsiz şezlonglara özgürce havlu atabilmenin şaşkın mutluluğu da yadsınamaz. Neşesi hortumlanmış, asabi evinden biraz olsun uzaklaşabilmenin sağladığı ferahlık göz ardı edilemez. Ne diyelim, yurttaşını elin 7 günlük vize muafiyetine sevindirenler utansın.” 

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