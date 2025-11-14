Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz! Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

''BİZE BİR HAYAL SATMIŞLAR'' MEVLÜT ŞİMŞEK: ''Yani Mansur Yavaş 10 bin konut sözü vermişti. 10 bin konut sözü verdi ama yapmadı ki! Geldiğinden beri, Üreğil-Araplar mevkiine iki tane bina yaptı, 7 yılda. Başka da yaptığı bir şey yok. Şu anda gelip görseniz, bütün inşaatlar rezil bir durumda. Malzemeler öylece duruyor, bekçisi bile yok. Vinçleri falan söküp gittiler, inşaatlar öylece duruyor. Hepsi bizim paramızla alındı. İlk geldiğinde dedi ki: 'Size en kısa zamanda yapacağız, Ankara'ya imza atacağım, Mamak'a imza atacağım, projeyi bitireceğim' falan. Ama demek ki bize bir hayal satmışlar. Yani bize umut sattılar hemşerim. Yani bilemiyoruz. Allah sonumuzu hayreylesin. Babam rahmetli anlaşmıştı. Ama almak nasip olmadı. Olmadı. Babam, amcam, halam, teyzem... Yani bizim aileden hiç kimse alamadı. Hepsi de rahmetli oldu. Zaten kura çekimlerinde de görürsünüz, hep mirasçılar var; ev sahipleri hiç alamadı. Sürekli hep mirasçılar kaldı. Ev sahiplerine nasip olmadı, mirasçılar da hala hak arıyor. Biz de arıyoruz, ama alamıyoruz. Yani hakkımızı arıyoruz ama bulamıyoruz. Kimden ne alacağız, bir şey yapamıyoruz. 'Gidiyoruz belediyeye, oraya bir müdür koymuşlar. Affedersiniz, müdür geleni azarlıyor. Aykut Bey diye bir müdür var orada. Gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Hakkımızı vermeyi bırakın, bir de üstüne azar işitiyoruz. Yani Mansur Yavaş'ın bu işi yapması mümkün değil. TOKİ depremden sonra şehirleri baştan yaptı. 250 bin konutu 2 senede teslim etti. Mansur Yavaş 7 yılda 10 bin konutu bırakın, 1500 bile edemedi. Beceriksizlik bu yani. Başka bir şey değil! 7 senede Araplar'ın oraya 2 tane bina yaptı. Başka da bir şey yapamadı. Köyden bir çobanı getirip ihale verseydi, belki şimdiye kadar 10 tane bina dikerdi. İnanın yani. Bu kadar gelire rağmen yapamadı. 'Para yok' diyorlar, ama konserlere, şuraya buraya para var. Gezilere para var. Konserlere milyonlar veriliyor. Yandaşlarına para harcıyorlar, ama bizim gibi mağdurlara gelince evimizi yapmıyorlar. Böyle bir durumdayız.''