Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz! Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

"Heyet halinde ABB'ye gittik, Özel Projeler Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ile görüştük. Ancak o birim Fen İşleri'ne devredilmiş. Yeni başkan Kasım sonunda 8 bin konut için ihaleye çıkılacağını söylüyor ama söylediklerinde tutarlılık yok. 6 yılda 500 daire bile yapamayan belediye, 8 bin konutun ihalesine nasıl çıkacak? Üstelik ortada ihaleye girecek firma bile yok. Mağduriyet çok büyük. Babamın iki gecekondusu ve bir dükkanı vardı. Hepsi yıkıldı, dört ayrı sözleşme yapmamıza rağmen sadece bir kira yardımı alabiliyoruz. 18 yıldır bekliyoruz. Babam öldü, ben yaşlandım. Artık torunlar bekliyor. Ama hâlâ bir sonuç yok. Belediye 400 dairelik bir bloğu teslim etti ama ?'i bitmiş diğer bloklar bir yıldır teslim edilemiyor. Yeşilbayır etabı dahil, birçok bölgede tek bir çivi çakılmıyor. Diğer yandan, belediye kentsel dönüşüm adı altında Boğaziçi gibi yerlerde arsa satmaya devam ediyor. Ya, bunlar satıyorlar, satıyorlar, yiyorlar ya. Bu konser, bardak çardak, bunlara milyonlar harcanıyor gidiyor, ama mağdur insanlara hiçbir şey yapmıyorlar. Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaatımızı yaptık, dilekçe verdik, burayla alakalı haber bekliyoruz. Ya, bunların var ya, boynu altında kalsın, başka bir şey demiyorum. Şu insanları var ya, şu şekilde mağdur ettiler, bunların ahı zaten onları bitirecek. O yetimlerin ahı bu adamları bitirecek yani. Vicdansızlar. Madem yapmayacaksın, ne diye milletin karşısına çıkıp söz veriyorsun? TOKİ, yaptığı işlerle gerçekten mükemmel çalışıyor. Biz de Cuma günü bir bakanımızla görüşme fırsatı bulduk ve kendisine durumumuzu anlattık. Bakan, bizim bölgemizle ilgili bir talebimiz olduğunu bildiğini söyledi. Ancak, 'Bu konuyu Mansur Bey bize vermez,' dedi. Yani keşke TOKİ alsa da burayı TOKİ bitirse. Bizi, Bakan Kurum'a bir sözleşmeyle, bir devirle, nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum, veyahut da bir kanun maddesindeki değişiklikle devir etseler, bizim işimiz bir senede çözülecek. Bakın, şunu söylüyorum çok net: 17 senelik mağduriyet, Bakan Kurum bir senede çözer. Bir sene.''