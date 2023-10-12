Otomotivde sürdürülebilir lüksün yeni simgesi Borusan Oto Çayyolu Ankara’da açıldı

BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn yaptığı konuşmada, “Borusan Otomotiv, BMW Group'un 1984 yılından bu yana vazgeçilmez bir ortağı ve 2024 yılında bu uzun soluklu başarılı iş birliğinin 40. yılını kutlayacağız. Türkiye'de birlikte güçlü bir başarı öyküsü inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Başarılı bir gelecek için değişmek gerekir. Vizyonumuz konumundaki BMW NEUE KLASSE, yeni MINI ailesi ve yeni BMW CE 02'nin yakın zamanda sunulmasıyla bu dönüşümü yüreğimizde hissediyoruz. Bu modeller, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin şirketimizin vizyonunun merkezinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca, premium elektrikli mobilitede dünya çapında öncü olarak, teknolojinin ön saflarında yer alıyor; Yeni BMW 5 Serisi ve özellikle de ilk kez sunduğumuz Yeni BMW i5 ile aynı anda içten yanmalı, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini otomobilin tasarımından hiçbir ödün vermeden birlikte sunarak, bu alandaki bilgi birikimimizi ve teknolojiye son derece açık olduğumuzu gösteriyoruz. Yeni BMW i5 ile BMW Group artık hemen hemen her segmentte elektrikli bir otomobil sunmaktan gurur duyuyor. Otomobil tutkunlarını bu güzel sergi salonunda ürün gamımızı keşfetmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ise, “Ankara’da 1997 yılında tutkuyla başlayan yolculuğumuzun bu yeni evresinde, kıymetli misafirlerimizi yeni nesil satış ve servis konseptimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Borusan Oto Çayyolu’nda da müşterilerimize alışkın oldukları eşsiz lüks deneyimi sunmak en önemli odağımız olacak.” diye konuştu. Borusan Oto Çayyolu hakkında Sıcak, samimi ve lüks bir atmosfer sunan Borusan Oto Çayyolu’nun toplam kullanım alanı 10.800 metrekare olarak tasarlandı. Bu alanın 2.000 metrekaresi showroom sergileme alanı, 2.900 metrekaresi servis alanı ve 1.200 metrekarelik bölümü de premium kullanılmış otomobiller için ayrıldı. Showroom alanlarında 9 BMW, 4 MINI, 15 BMW Motorrad ve 5 BMW Premium Selection olmak üzere 33 araç sergileme kapasitesi bulunuyor. Asma kata konumlanan BMW Motorrad showroomu, eşsiz tasarımı ve sunum alanı itibarıyla Türkiye’nin en büyük BMW motosiklet showroomu unvanını taşıyor.