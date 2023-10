Otomotivde sürdürülebilir lüksün yeni simgesi Borusan Oto Çayyolu Ankara’da açıldı

Borusan Oto Çayyolu’nun açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründeki değişimle birlikte şekillenen müşteri beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Tiftik, “Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz BMW’nin geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next’e göre tasarlanan Borusan Oto Çayyolu, tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirildiği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Dijitalleşmeyle değişen tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanan yeni konsept ile müşteri deneyimi ve sürdürülebilir lüksü odağına alan yenilikçi showroom ve servis anlayışı otomotiv perakendeciliğinin geleceğine ışık tutuyor. Retail Next konsepti ile otomobilin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakıyoruz. Müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital deneyimin öne çıktığı farklı bir anlayışla otomobil tutkunlarını Borusan Oto Çayyolu’nda ağırlayacağız.” dedi. Açılış töreninde davetlilere video mesajla seslenen BMW AG’nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain, “Borusan Otomotiv ile Türkiye’deki uzun soluklu, başarılı iş birliğimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Retail Next ile müşterilerimizin bize yaptıkları ziyaretleri benzersiz bir müşteri yolculuğuna dönüştürüyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimin birleşimi, ziyaretçiyi yenilikçi bir şekilde her markanın kendine ait evrenine dahil ediyor. Retail Next’in temel bir ayağı olarak sürdürülebilirlik, bu projede önemli bir rol oynuyor. Tesis suyunu geri kazanmaktan en yüksek seviyede enerji verimliliğine ve güneş enerjisiyle şarj etmeye kadar teknolojinin en ileri saflarında yer alıyor. Aynı zamanda BMW Group’un 2030 yılı itibarıyla tüm değer zinciri boyunca CO2 emisyonunu yüzde 40’ın üzerinde azaltma hedefine yönelik önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Bu hedef ürün portföyünün güçlü bir biçimde elektrikli hale getirilmesiyle daha da önem kazanıyor. Güçlü yetkili satıcı ağımız ve özellikle de bu showroom uzun vadede sürdürülebilir gelişimde önemli bir rol oynayacak.” dedi.