Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

“Aileme, hukuk ekibime ve dua eden, protesto eden ve sessiz kalmayı reddeden küresel toplumdaki her kişiye derinden minnettarım. Kayıtlara geçsin: Hiçbir yasayı çiğnemedim ve hiçbir tehdit oluşturmadım. Tek suçum, Gazze'deki soykırım hakkındaki gerçeği olduğu gibi dile getirmekti. Şimdi, ABD hükümetinin bana karşı bir dava açması nedeniyle değil, sevdiklerimle yeniden bir araya gelmek için gönüllü olarak ayrılıyorum. Bu gözaltı, sosyal medyada yankı bulan aşırılık yanlılarının, rahatsız edici ifade özgürlüğüne karşı devlet politikasını silah olarak kullanmaları nedeniyle Müslüman bir gazetecinin esir tutulabileceğinin açık bir göstergesiydi.”