Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

Küresel eşkıya ABD tarafından, Ekim ayı sonunda gözaltına alınan Müslüman gazeteci Sami Hamdi nihayet serbest bırakıldı.

Foto - Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, serbest bırakılan Hamdi'nin İngiltere'deki ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığını belirtti.

Foto - Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

ABD yönetimi iki haftadan uzun süredir gözaltında tuttuğu Hamdi hakkında hiçbir suçlamada bulunmadı. Hamdi uzun süredir ABD'deki İsrail destekçileri tarafından hedef gösteriliyordu.

Foto - Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

Avukatları mahkemede, gözaltına alınmasının siyasi bir hamle olduğunu savundu.

Foto - Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

Mepa News’in aktardığına göre, Hamdi, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Foto - Müslüman gazeteci serbest bırakıldı

“Aileme, hukuk ekibime ve dua eden, protesto eden ve sessiz kalmayı reddeden küresel toplumdaki her kişiye derinden minnettarım. Kayıtlara geçsin: Hiçbir yasayı çiğnemedim ve hiçbir tehdit oluşturmadım. Tek suçum, Gazze'deki soykırım hakkındaki gerçeği olduğu gibi dile getirmekti. Şimdi, ABD hükümetinin bana karşı bir dava açması nedeniyle değil, sevdiklerimle yeniden bir araya gelmek için gönüllü olarak ayrılıyorum. Bu gözaltı, sosyal medyada yankı bulan aşırılık yanlılarının, rahatsız edici ifade özgürlüğüne karşı devlet politikasını silah olarak kullanmaları nedeniyle Müslüman bir gazetecinin esir tutulabileceğinin açık bir göstergesiydi.”

Yorumlar

Mert

Hristiyan yada dinsiz olsaydı ne olacaktı acaba????
