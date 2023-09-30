Musk'ın X'i kan kaybediyor

Ne yazık ki bu durumda birçok kullanıcı yavaş yavaş farklı platformlara yönelmeye başladı. Aslında Musk’ın güncellemeleri en çok rakip platformların ekmeğine yağ sürdü. Durum böyle gitmeye devam etmezse buradan Threads en kazançlı çıkacak uygulama olacak.