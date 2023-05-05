Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde atılan Karadeniz Gazı adımında detaylar belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında ise Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı. Ekonomistler Karadeniz Gazı başta olmak üzere petrol ve türevi ürünlerin keşfinin ilerleyen dönemde vatandaşların kullanıma sunulması sonrası yeni indirimlerin geleceği önünde görüş bildirdi. Öte yandan EPDK'dan milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. O tutarlar da iade edilecek. İşte detaylar...