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Hayat-Aktüel
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Kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü

2022-01-19 16:43:36
Kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü.

#1
Foto - Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki çatı, kar yağışı nedeniyle çöktü.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki çatı, kar yağışı nedeniyle çöktü.

#2
Foto - Çatı altında bulunan park halindeki 12 araç zarar gördü.

Çatı altında bulunan park halindeki 12 araç zarar gördü.

#3
Foto - Araçlar iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.

Araçlar iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.

#4
Foto - Vatandaşlardan Hacı Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle araçların üstündeki çatının çökmesi sonucu araçların zarar gördüğünü söyledi.

Vatandaşlardan Hacı Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle araçların üstündeki çatının çökmesi sonucu araçların zarar gördüğünü söyledi.

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