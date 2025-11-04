Haber Merkezi Giriş Tarihi: Banu Alkan’dan acı haber geldi: Hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan'ın ani vefatıyla adeta yıkıldı.
Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki Osman Alkan, Altınkum Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Osman Alkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaşanan trajik olayın ardından, Alkan'ın ölümüne ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.
